La bodega de A Coruña con recetas tradicionales en la que reina la brocheta

A orillas de la calle Cuba de A Coruña hay un lugar donde el paladar te lleva a vivir un momento de delicia. Con un ambiente tradicional, pero con una cocina adaptada a los tiempos actuales, Bodega Órdenes ha sabido adaptarse a las exigencias de los ritmos actuales pero sin perder la esencia de la cocina tradicional.

Cuenta con un menú del día especialmente atractivo, y que se adapta al bolsillo actual, su comedor no deja de servir diferentes opciones adaptadas a cada día de la semana. Eso sí, todo basado en recetas tradicionales, de las de toda la vida, de las que han ido funcionando siempre y van pasando de generación en generación.

La gran mayoría de sus productos son de proximidad, adquiridos en mercados como el de As Conchiñas, sobre todo el marisco cuando se encuentra en plena temporada. Navajas, almejas y similares proceden directamente de proveedores, evitando de esta forma que puedan llegar a la mesa productos con una calidad inferior a lo que marcan como necesario.

Además, otro de los productos en los que son especialistas es el pescado. Con un número importante de variantes según la época del año, acuden también diariamente al mercado para escoger casi de forma personal las mejores opciones para que el paso por cocina todavía lo mejore.

Bodega Órdenes cuenta además con un horario que se adapta a las necesidades de los trabajadores y personas a las que sus obligaciones del día a día les atrapan gran parte del día. Con apertura a las 13:00 horas, su cocina está a pleno rendimiento hasta las 16:00. Por las tardes, desde las 20:00 horas su comedor vuelve a funcionar para concluir el turno de cenas a las 23:00 entre semana o a las 23:30 en caso de fin de semana.

Con un público muy variado, donde acuden pequeños grupos como familias enteras, Bodega Órdenes es una opción muy demandada en el Agra do Orzán.

El plato estrella, la brocheta

Su brocheta de pulpo, rape y langostino es sin duda una de sus delicias. Fuera de carta, es necesario encargarla para que se pueda elaborar de la forma correcta, tiene una alta demanda y una elaboración completamente artesanal.

A un precio de 20 euros, es uno de sus productos especiales, que llaman la atención y que despiertan mucho interés entre los coruñeses, por su calidad y por su sabor. Una explosión de sabores para el paladar.