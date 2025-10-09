Xunta y Concello de A Coruña sellan 2031 como nuevo horizonte para el futuro CHUAC

La comisión de seguimiento de las obras del nuevo CHUAC en A Coruña fija el horizonte en 2031 Concello de A Coruña

"El nuevo CHUAC se fija en el horizonte de 2031", señaló satisfactorio el portavoz municipal José Manuel Lage Tuñas, tras celebrarse la primera reunión de la comisión de seguimiento de las obras del nuevo CHUAC.

Después de meses de reproches y de silencios administrativos, Xunta y Concello se sentaron por fin en la misma mesa para hablar del futuro del Hospital Universitario de A Coruña.

La esperada reunión, solicitada por el Ayuntamiento tras constatar los retrasos acumulados desde que el proyecto se aprobó en octubre de 2023, terminó con un objetivo en común: que el nuevo CHUAC esté terminado para 2031.

El encuentro, que se prolongó algo más de una hora, sirvió para revisar el calendario de obras, poner al día los avances y, sobre todo, reafirmar la cooperación entre ambas administraciones en un proyecto que transformará por completo la asistencia sanitaria del área coruñesa.

La conselleira de Vivienda e Infraestructuras, María Martínez Allegue quiso dejar claro que el nuevo CHUAC es "la infraestructura sanitaria de mayor envergadura y de mayor inversión que está acometiendo la Xunta de Galicia", una obra que, en sus palabras, "situará a A Coruña a la vanguardia sanitaria no solo de Galicia, sino también de España".

Admitió, sin embargo, que los trabajos acumulan cierto retraso por cuestiones técnicas. "Las microvoladuras en la torre polivalente y los trámites necesarios para hacerlas posibles ralentizaron el calendario previsto", explicó Allegue.

Fase 2: en proceso

El Gobierno gallego recordó que las obras avanzan "por fases", y que la fase 3 comenzará una vez finalice la actual fase 2, dado que implica nuevas demoliciones y traslados internos, como el del área de quemados.

Pese a ello, la responsable autonómica destacó que los avances son visibles: la demolición del antiguo hotel de pacientes alcanza ya el 60% y está previsto que finalice a lo largo de 2025. También está en marcha la ejecución del viario perimetral y se ha reprogramado la demolición del viaducto de la AC-12 para coordinarla con el resto de obras y minimizar las molestias al tráfico.

El nuevo complejo hospitalario, que triplicará por tres la superficie del actual CHUAC, está valorado en 500 millones de euros y contará con varias fases constructivas, entre ellas un edificio de investigación.

El Concello pide "cumplir los nuevos plazos"

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Planificación Estratégica destacó el clima positivo de la reunión y recordó que A Coruña es el primer concello de Galicia que contribuye económicamente a una infraestructura autonómica, con una aportación total de 22 millones de euros.

"El tiempo de darle vueltas al nuevo hospital ya pasó. Ahora lo que pedimos es que se cumplan los nuevos plazos y que trabajemos con una visión positiva", señaló Lage, que insistió en que el Concello mantendrá "una colaboración total" con la Xunta.

El representante municipal explicó además que el gobierno local ya está cooperando en cuestiones de seguridad y emergencias con el Servicio de Bomberos, para garantizar el desarrollo seguro de las obras.

Seguimiento semestral

Por su parte, José Manuel Lage planteó en el encuentro la necesidad de establecer comisiones de seguimiento semestrales con el objetivo de que "el Concello pueda verificar el cumplimiento de los nuevos plazos de ejecución de las obras dados hoy".