Dónde comer en A Coruña, según el presidente de la Fundación ENKI, Ángel López

A Coruña acoge el próximo 18 de octubre la Carrera ENKI, un evento que reúne cada año a miles de personas que superan obstáculos a favor de la inclusión. Una de ellas es Ángel López, presidente de la entidad que promueve esta iniciativa que visibiliza lo diversa que es la sociedad y que estrenará espacio en O Parrote gracias a un acuerdo con la Autoridad Portuaria de A Coruña.

"A partir de ahora esta será la casa de la inclusión y el movimiento se realizará desde aquí. Que nadie deje de hacer deporte por no tener los medios necesarios", aseguró Ángel López el día de la presentación de la Carrera ENKI, que este 2025 tiene por lemas 'La importancia de los segundos' y 'Si tu sueño es un mundo inclusivo, ponte en movimiento'.

Precisamente, el presidente de la fundación va en silla de ruedas, por lo que experimenta de primera mano las dificultades que tienen muchos deportistas a la hora de poder disponer de vehículos como Handbikes de montaña y de carretera, joëlettes, tándems, o sillas de atletismo. Todos ellos los proporciona la entidad, tal y como se puede consultar a través de este enlace.

Más allá del deporte y de la importante labor que Ángel López realiza a favor de una inclusión real y de la diversidad, el presidente de la Fundación ENKI es un gran amante de la gastronomía coruñesa. Por eso, este sábado nos recomienda sus lugares favoritos para disfrutar del desayuno, el aperitivo, la comida, la merienda, la cena o una copa teniendo en cuenta la accesibilidad.

Dónde desayunar

Un desayuno en Atlántico 57. Atlantico 57

Ángel López tiene dos lugares de referencia para disfrutar de un buen desayuno. Uno de ellos es Richard's Bakery, un local con un pequeño escalón en la entrada que cuenta con una rampa portátil. "Son muy cercanos en el trato y con muchas opciones diferentes tanto para un desayuno dulce como salado", asegura sobre su oferta.

Otro local que le gusta especialmente al presidente de la Fundación ENKI es Atlántico 57. Situado en un emplazamiento privilegiado junto a la playa de Riazor, este restaurante cuenta con unas "increíbles vistas al mar". "Sus opciones de brunch son ideales para un desayuno de fin de semana con calma", explica López, que señala que es accesible.

Dónde tomar el aperitivo

Tortilla de Betanzos en Taberna da Penela

La plaza de María Pita es un punto de encuentro a cualquier hora del día, pero Ángel López lo recomienda especialmente para disfrutar de un buen aperitivo. ¿Dónde? En la Taberna da Penela y la Pulpeira María Pita. "Desconozco si los bares son accesibles en su interior porque siempre me quedo en la terraza", explica el presidente de la Fundación ENKI.

Dónde comer

Restaurante Nana Pancha.

Son muy diferentes las opciones que Ángel López propone para comer, tanto por el tipo de comida como por la ubicación. Una de ellas es Nana Pancha, un mexicano situado en pleno centro de A Coruña en el que "todo está riquísimo siempre" y tiene una "atención genial".

A unos 50 kilómetros de A Coruña se encuentra el Restaurante Material. "Si te apetece pescado de proximidad y hecho a la brasa, vale la pena ir hasta allí. Su rodaballo es espectacular", recomienda el representante de ENKI, que añade que es accesible y tiene baño adaptado.

Dónde merendar

Fabián Álvarez delante de su negocio en la calle Real, Buen Rollo. Quincemil

Ubicado en el Paseo Marítimo de A Coruña, Vazva es una opción muy buena para sentarse a tomar algo en la terraza: "No solo por el atardecer. Tienen muchas opciones, tanto dulces como saladas y en cualquier momento del día".

Buen Rollo abrió su primer local en Os Mallos, que es el que conoce Ángel López, aunque desde este verano también se pueden disfrutar sus productos en la calle Real. "Aunque solo tienen para llevar, cogerse uno de sus rolls de canela e irse a un rincón tranquilo de A Coruña a disfrutarlo es un planazo. También tienen bebidas y café", explica el presidente de la Fundación ENKI.

Dónde cenar

Fabián Fajardo, responsable de sala del restaurante Gloria Bendita de A Coruña Miriam García

En Riazor se encuentra Gloria Bendita, un local que sorprendió a Ángel López: "Todo estaba muy muy rico, especialmente la vieira". Más lejos del centro se encuentra Casa Quintela, en la que es posible disfrutar de diversas tapas y picoteos. "Es ideal si vas en grupo para compartir y probar de todo", recomienda.

Dónde copear

Osadía, en A Coruña. López

Ángel López reconoce que no suele tomar copas, aunque recomienda el último local al que fue: Osadía, cerca de la Marina y con una buena oferta de cócteles.