¿Eres capaz de comerte 7 kg de tortilla? Un restaurante cerca de A Coruña te propone un reto

Casa Marabina, el restaurante de Mailín y Alfredo que hace nueve meses se dio a conocer al mundo tras salir en el programa de 'Batalla de Restaurantes' de Alberto Chicote, ha decidido lanzar una propuesta al aire "solo para valientes".

Lo describen como el "reto definitivo": comerse 7 kilos de tortilla en 30 minutos. Casa Marabina ha compartido en redes sociales esta otra batalla muy diferente a la anterior. El próximo 30 de noviembre invitan a todo aquel que quiera a presentarse a la competición.

El reto consiste en terminarse 7 kg de tortillas (una con carne de cocido y otra solo de patatas) y una ración de pimientos de Padrón en 30 minutos. El ganador recibirá un bote de 500 euros.

"¿Te atreves con el mayor desafío gastronómico? Solo para valientes. Solo para auténticos amantes de la tortilla", recalcan en sus redes sociales.

El evento se celebrará en su propio restaurante, en la carretera de Ledoño, número 53, del municipio coruñés.

Mailín se dio a conocer en la gran pantalla el pasado enero de 2025 al presentarse al concurso televisivo de Batalla de Restaurantes con su negocio Casa Marabina. Ese mismo mes la cocinera abrió las puertas de su cocina a Quincemil y contó su emocionante historia de vida, así como su pasión por la cocina, que la ha llevado a organizar este nuevo concurso de tortilla.