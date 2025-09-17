Betanzos (A Coruña) celebra este fin de semana la Festa do Lúpulo: programación completa

Betanzos celebrará del 19 al 21 de septiembre la primera edición de la Festa do Lúpulo. La celebración tendrá lugar en la plaza García Hermanos y mezclará gastronomía y música en un cóctel perfecto para recuperar la tradición cervecera de la comarca y la importancia del lúpulo, que alcanzó gran éxito en la década de los 50.

La alcaldesa del municipio, María Barral, explicó que la Sociedad de Fomento del Lúpulo se instaló en Betanzos en 1951 con capacidad para procesar 1.500 toneladas de lúpulo fresco. Contaba con un secadero con modernas técnicas de secado y prensado, a pesar de lo cual la industria cesó su actividad en la década de 1970.

Estrella Galicia, que impulsa este evento organizado por La Tasca y A Artesa da Moza Crecha, recuperó la producción en el 2004 y sacó una cerveza con ese lúpulo.

Un amplio programa de actividades

El programa de actividades se desarrollará bajo una carpa, en la que ha colaborado el Concello de Paderne, en horario de 19:00 a 1:00 horas el viernes; de 12:00 a 1:00 horas el sábado; y de 12:00 a 20:00 horas el domingo.

La plaza se convertirá en un punto de encuentro para cerveceros, productores y consumidores; con degustaciones gratuitas de cerveza, conciertos, demostraciones de cocina, sesiones de maridaje y charlas. Los asistentes podrán probar cinco tipos de cervezas, incluida la Lupia, elaborada con lúpulo de la comarca betanceira.

Más allá de la exaltación del lúpulo, la fiesta contará con ambientación musical. Así, el viernes está previsto que actúe Salsa Nova; la banda local Mr. Degrees a las 21:00 horas y DJ Kimi desde las 23:00 horas.

El sábado será el turno de José Brea a las 14:00 horas; Os Brinqueiros a las 16:00 horas; Os Trouleiros a las 17:00; tardeo Años 80 con Dj Pedro a las 18:00; Ángel Montoya a las 21:00, y pinchará DJ Pedro a las 23:00 horas. El domingo tocará el grupo Los Robustos a las 14:30 horas y Dj Pedro a partir de las 16:00 horas.

El sábado habrá un showcooking de Lolo Mosteiro y Paula Martínez, de la Artesa da Moza Crecha, a las 12:30 horas, y que contará con un ayudante especial Xosé Antonio Touriñán; y a partir de las 13:30 horas un Taller de Lúpulo e Queixos elaborados por Airas Moniz a cargo de Martín Gómez de Cultura de Cervexa en Hijos de Rivera.

El domingo el showcooking será a partir de las 12:30 horas a cargo de Iván Domínguez, del restaurante Nado de A Coruña, con maridaje de cerveza con Carlos Ávila de Estrella Galicia.

Los asistentes podrán aprender sobre cervezas, lúpulo y maridajes con Carlos Ávila, de Cultura de Cerveza en Hijos de Rivera; José Luis Olmedo, gestor de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia y Martín Gómez, también de Cultura de Estrella Galicia.