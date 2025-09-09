¿Los coruñeses prefieren la carta en QR o en papel? "Aquí puedes pedir y pagar con el móvil"

El covid trajo muchos cambios al funcionamiento de la hostelería tradicional, pero solo uno se consolidó con el paso del tiempo: el QR. Con la excusa de evitar toquetear las cartas físicas, el sistema se digitalizó.

En A Coruña ya es raro el establecimiento que no cuente con este tipo de sistema. O bien se trata de locales de toda la vida, como la Bombilla, en la calle Galera, o de bares que trabajen con lo que haya en el día, como el Pontejos, en el mercado de San Agustín.

Los negocios que abrieron después del confinamiento apostaron mayoritariamente por el QR. Sin embargo, el papel nunca desapareció. "Igual que en los colegios se están dejando las tablets y se vuelve a los libros, con esto pasa lo mismo", reconoce Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Hostelería de Galicia.

Aunque muchos locales se pasaron al QR hace cinco años, "cada vez son más los que deciden volver al papel", añade. Además, la normativa española obliga a que bares y restaurantes ofrezcan también la versión en físico: los precios y la oferta deben ser claros y accesibles para todos los clientes, sin depender de la tecnología.

La elección, en cualquier caso, depende mucho de la clientela. En negocios con público más joven apenas hay quejas respecto al QR. Es el caso del Breen’s Tavern, en A Coruña, donde sus clientes agradecen la comodidad de tener la carta en el móvil sin necesidad de pedírsela al camarero.

Imagen de un QR en A Coruña Quincemil

"Aun así pienso que siempre te tienen que dar las dos opciones", comentan algunos comensales en la terraza. Ramón, desde la barra, añade: "Nos va muy bien. La mayoría de la gente mira la carta por el teléfono".

A pocos metros, la Tapería QR ha hecho de este sistema su seña de identidad. "Abrimos hace dos meses, coincidiendo con las fiestas de María Pita, y con la carga de trabajo nos vino muy bien", explica Álex, su encargado.

En su caso, además de consultar la carta, los clientes pueden pedir y pagar a través de la web. "Nos llega la comanda directamente a la barra y ellos ya no tienen que preocuparse por pagar", añade. Tanto Álex como su compañero Marco opinan que el dinero en efectivo acabará desapareciendo.

Prefieren la carta en papel

Otros locales, como el Sampaio, han optado por incluir el QR en la propia carta física, dando la opción de consultar ambos formatos. "Me gusta llegar y tener la carta a la vista, para no depender del móvil. Además, puede suponer un problema para la gente mayor", señala Alberto, cliente habitual.

Carta del Sampaio Quincemil

En Volteo, en la calle de la Franja, el QR aparece en grande, pero mantienen también la carta en papel para quienes lo prefieran.

QR en grande en la fachada de Volteo Quincemil

La Asociación de Hostelería de A Coruña ofrece apoyo a los negocios que quieran implantar el sistema digital, aunque Cañete admite que cada vez son menos los que lo solicitan. "La carta ofrece una presentación del restaurante muy diferente a lo que puede aportar el QR", concluye.