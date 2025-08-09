Dónde comer en A Coruña, según el chef Miguel F. Vidal

Un coruñés, en la cima de la gastronomía en Madrid. Miguel F. Vidal comenzó hace años su andadura en la capital con el Restaurante Morgana, una "embajada" gastronómica de A Coruña en la capital, tal y como el propio Miguel nos confesó en su día a Quincemil.

Tres años después, abrió la taberna Volandeira, y hace dos años creó el obrador de Empanadas Mai E Matucha. Y por si esto fuera poco, Miguel es desde hace un año director gastronómico del Mom Culinary y del Restaurante Bancal, también situado en Madrid.

Recientemente ha sido premiado por su empanada, reconocida como la mejor de España en Madrid Fusión, y ha pasado a formar parte del prestigioso Grupo Nove.

Miguel ha regresado estos días a A Coruña para participar en la segunda edición del Makkan Sunset:, en Makkan Club, donde ha sorprendido con un menú único.Y ahora, nos sorprenderá a todos nosotros con sus recomendaciones gastronómicas. ¿Dónde comer en A Coruña? He aquí sus propuestas.

Dónde desayunar

Habaziro: Calle Luís Quintas Goyanes, 2

Dulce o salado. A Miguel le sirve todo, y es que nos propone opciones para todos los gustos. Por un lado, para aquellos que sean más golosos, "cualquier croissant o pastel" de Pablo Morales, de Habaziro. Pero también, para los que sean más de una propuesta salada para comenzar la jornada, este chef recomienda la tortilla de Di Francho en Monte Alto. Y en concreto la de chicharrones: "brutal".

Dónde tomar el aperitivo

Instalaciones del Makkan Club Makkan Club

Makkan Club: Rúa Aro, 9, 15178 Oleiros, A Coruña

A la hora de tomar el aperitivo, Miguel nos lleva hasta Oleiros, hasta Makkan Club, un espacio en plena naturaleza perfecto para disfrutar ahora en verano. "Los domingos tienen unas Sesiones Vermú que combinan música en directo y tapas en plena naturaleza. Tomas el aperitivo al sol, te das un baño en la piscina y, si se alarga la cosa, te quedas a comer", dice. El bar sólo abre de junio a septiembre, así que en verano es parada obligada.

Dónde comer

NaDo, Iván Domínguez da a luz a su proyecto de vida en A Coruña NaDo

Nado: Callejón de La, Ruela da Estacada, 9,

Y si no se alarga la cosa en Makkan Club, Miguel nos propone regresar a la ciudad y disfrutar de las propuestas de dos grandes chefs: Iván Domínguez y Adrián Felípez. En Nado, de Iván Domínguez, recomienda probar su menú degustación; mientras que en Miga, de Adrián Felipez, opta por los callos o cualquier plato de comida casera.

Si uno busca una opción más tradicional, Puerto Carmela en la plaza de Vigo: "cualquier sartén que me recomiende David".

Dónde merendar

O Tertulia: P.º de los Puentes, 8,

Miguel confiesa ser "muy fan" de la tortilla coruñesa, y por ello repite plato para merendar; pero en este caso en O Tertulia, muy cerca de su casa en A Coruña.

Dónde cenar

Terraza interior de Tira do Playa Tira do Playa (Facebook)

Taller de Sastrería: Rúa Magistrado Manuel Artime, 7

El Taller de Sastrería en San Pablo es uno de los sitios elegidos por Miguel para cenar. "No solo por cocinar, también por la atención de Alberto". También nos propone volver a la que fue su casa, Tira do Playa, y "comer una lubina mirando al mar": "no tiene precio". Y por último, Pepa a Loba "tiene muy buena mano", así que también es un buen lugar para disfrutar de una cena.

Dónde copear

Quai: Avenida Marina, 17

Y para bajar toda la comida del día, qué mejor que un "digestivo". El Quai y el Kairos sisha son los lugares elegidos por Miguel.