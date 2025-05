Dónde comer en A Coruña, según el guía turístico Suso Martínez

Suso Martínez es una de las personas que mejor conoce A Coruña. Capaz de convertirse en cualquier personaje histórico para explicar de la mejor forma posible la ciudad, sus recorridos por las calles de la urbe son un viaje al pasado para comprender mejor el presente.

El guía turístico, que acaba de publicar su primera novela, titulada El rey de los jíbaros, no nos descubre este sábado los secretos históricos mejor guardados de la ciudad, sino los rincones gastronómicos donde disfruta de un buen desayuno, aperitivo, comida, merienda, cena o copa.

Dónde desayunar

Un establecimiento de Sanbrandan en A Coruña

A Suso Martínez le gusta disfrutar de un café en el Sanbrandan de la avenida de Oza para empezar con fuerza el día. "Soy bastante de barrio y si puedo me encanta ir ahí, además es marca coruñesa", explica el guía turístico, que reside en A Gaiteira.

Dónde tomar el aperitivo

La parte de arriba de la Coctelería Nirvana.

La calle Olmos es la zona elegida por el guía turístico para tomar algo antes de ir a comer. "Un vermú previo a la comida" es la elección del historiador que confiesa que la ubicación del local le viene bien porque suele terminar las visitas en las inmediaciones del Obelisco.

Dónde comer

Interior de A Taberna de Cunqueiro. Quincemil

"Creo que soy el más tradicional de la historia", bromea el historiador sobre sus preferencias a la hora de comer. Y es que para Suso Martínez no hay nada mejor que "un homenaje familiar" con la carne asada y las patatas amarillas de A Peneira.

El guía turístico descubrió hace tiempo este establecimiento llevando, precisamente, "a gente de fuera" a que disfrutase de la gastronomía coruñesa, "pero ahora el que está enganchado soy yo". Cuando lo que más le apetece son unas tapas, Suso Martínez acude a A Taberna de Cunqueiro.

Dónde merendar

Taberna La Leonesa Quincemil

"Soy de jamonerías". Suso Martínez lo tiene claro: cuando toca merendar, nada mejor que un buen jamón. "La Leonesa es una auténtica institución y solemos tomar unas tapas o unos bocatas. También me gustan los bocatas fantásticos que tienen en La Marina", señala el escritor.

Dónde cenar

Interior del restaurante Simbo en A Coruña. @simbocoruna

La comida tradicional centra las elecciones del historiador al mediodía, pero sus preferencias cambian por la noche. "Nos encanta la comida china, y vamos mucho al Simbo de Cuatro Caminos. Cenamos aquí muchas veces en familia, es un buen lugar para ir con niños pequeños", explica Suso Martínez.

Dónde copear

Interior del bar Árnica. Quincemil

Suso Martínez define el bar Árnica como un lugar "real" al que le gusta ir porque se siente cómodo, por su ambiente y porque no suele estar masificado. "Con estos sitios no soy muy dogmático, voy a donde me apetezca", concluye el guía turístico sobre la mejor forma de terminar el día.