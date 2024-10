Bar Kutako, mejor tortilla popular de Betanzos (A Coruña): " Tiene que salir como un pil pil"

El Bar Kutako ha recibido el premio popular a la mejor tortilla de Betanzos. El local de Manuel Souto lleva tan solo dos años abierto, pero ha conquistado el estómago de los vecinos del municipio, que votaron su tortilla como la más rica de entre los participantes de la Semana de la Tortilla de 2024.



La alcaldesa, María Barral, entregó el premio popular a la mejor tortilla, al Bar Kutako este sábado. El establecimiento logró imponerse ante el imbatible Bar Galicia, ganador en las últimas cuatro ediciones, y a O Noso Recuncho, ganador de la Semana de la Tortilla en 2023.

El local está ubicado en Las Callejas, Venela Campo, 5, 15300 Betanzos, A Coruña y sirve tortilla tradicional, como manda la receta de Betanzos: sin cebolla y poco hecha. Manuel, el propietario, asegura que "no hay truco" a la hora de hacer tortilla. "Al final están buenas todas. Cortas la patata, puedes freirla más o menos, pero tienes que tener cuidado de que no se te pase mucho el huevo. Tiene que salir como un pil pil, que no quede como si fuese agua", explica.

Él y su mujer, la encargada de cocinar la tortilla premiada en la Semana de la Tortilla de Betanzos, comenzaron hace poco a competir en concursos gastronómicos. Primero fue el Campeonato de la Tortilla de España de Alicante, después la Semana de la Tortilla, y el próximo día 25 irán a Xantar al primer Campeonato Gallego de la Tortilla.

Ganadores de la Semana de la Tortilla 2024