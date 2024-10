El Chaflán de A Coruña celebra hoy sus 30 años en familia y con una gran fiesta

Llegó el día más esperado por los 'chaflaneros' de A Coruña. Su "segunda casa" celebra hoy su 30 aniversario. El Chaflán es uno de los locales más míticos (aunque a Rafa, su dueño, le haga sentirse viejo esta palabra) de toda la ciudad, cumpliendo ahora 30 años asentado en Os Mallos.

En la mañana de este sábado empezaban los festejos con la tradicional foto de familia delante del local. Un acto que no se quiso perder la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que quiso acudir para felicitar a Rafa y Anuska, dueños del Chaflán.

Parabéns, Rafa e Anuska, por estos 30 anos de servizo a tantos coruñeses e coruñesas! As tortillas de Mari, as cancións de Sabina, as bufandas e camisetas branquiazuis. Como o Dépor, de pais a fillos, o Chaflán é un sentimento. Por outros 30 anos máis 👏 pic.twitter.com/9mzZ2j7nM5

Alrededor de 500 personas participaban en las celebraciones de hoy, trasladándose desde Os Mallos hasta Palexco, donde tiene lugar en estos momentos la gran fiesta de 30 aniversario. Además, tiene un colorido especial, ya que es una fiesta temática de los 80, con comida, música y bebida hasta las 00:00 horas, cuando se den por acabados los festejos.

A sus 54 años, Rafa lleva más de media vida detrás de la barra de su Chaflán. Empezó con 24 junto a su madre y, pocos años después, se unió Anuska, su pareja con la que ahora comparte dos hijos y que cuenta que "yo un día entré a tomar un té y me casé con el camarero". Ella misma le dice a Rafa que "tú no te vas a jubilar en la vida, porque tú sin esto te mueres. Le va estas con la gente y la gente le quiere". Ese es el resumen del Chaflán y de su esencia, un local "muy familiar" y "de encuentro" que muchos definen como "su segunda casa".

Tras 30 años, Rafa parece que aún no piensa en delegar labores: "a los 30 decía que a los 40 no se veía detrás de la barra, luego dijo que a los 50 y ahora dice que a los 60. Aquí seguimos". Anuska, por su parte, trabaja como enfermera de urgencias en el CHUAC desde la pandemia Covid, aunque también apoya en el bar cuando hace falta. Lo que tiene claro es que "no me gustaría que mis hijos trabajaron como trabaja su padre, porque es un negocio que vives aquí, son muchas horas".