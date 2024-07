Dónde comer en A Coruña, según la diseñadora e 'influencer' Le Petit Patito

Laura Pato, más conocida como Le Petit Patito, es una artista y diseñadora residente en A Coruña. No sabe muy bien si considerarse 'influencer', pero si de eso depende el número de seguidores en Instagram, ella cuenta con nada más, y nada menos, que 67.000.

La joven vive en A Coruña desde hace años: los suficientes como para conocerse de pe a pa los rincones favoritos donde poder disfrutar de la hostelería coruñesa. De ahí que se lance a compartir en Quincemil su lista de lugares preferidos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a copear.

"Repasando la lista, me he percatado de que a todos estos sitios se puede ir con perro. No ha sido premeditado, pero me gusta incluir a Sisuka en mis planes y ha surgido así", añade la diseñadora.

Dónde desayunar

A la izquierda, Waco, a la derecha, Miss Maruja Cedida

Laura Pato prefiere comenzar el día con una buena dosis de vitamina D si es posible: "Si hace sol, voy a WACO", indica la influencer. Pero "se chove que chova" porque Miss Maruja también cuenta con un amplio comedor para disfrutar sola o en compañía. "Tiene una terraza muy agradable y unos huevos revueltos riquísimos", indica. Lo que está claro es que la vitamina C no le va a faltar, porque un zumo de naranja siempre cae.

Dónde tomar el aperitivo

Vistas desde la terraza del Café La Dársena

Para tomar el aperitivo, @le_petit_patito escoge la cafetería La Dársena. "Un interior con solera, que aún de momento se ha librado de reformas anodinas, y mi terraza favorita de toda A Coruña, con vistas al puerto y sol durante todo el día", señala Laura. La joven busca un sitio tranquilo para la media mañana. "Es mi sitio favorito para tomar un vermú", añade.

Dónde comer

Fuente (Facebook Hellas Cocina Griega)

Hellas Cocina Griega: Ruela da Estacada, 2, 15001 A Coruña

Para comer, escoge el restaurante griego Hellas, en pleno centro de la ciudad. "He probado casi toda la carta, y todo está buenísimo", afirma Laura Pato. En este rincón de A Coruña te puedes llegar a sentir como si estuvieras en la mismísima Grecia. "El trato es inmejorable", destaca, aunque sin olvidar mencionar la tarta de pistacho, que recomienda probarla sin falta. "Si al hacer la reserva dices que vas con perro, se ofrecerán a prepararle un platito de comida a él también", menciona.

Dónde merendar

Don Croissant en A Coruña Quincemil

Para merendar: un dulce. La artista escoge Don Croissant, en Calle de la Franja. "Para mi gusto, los mejores mini croissants con diferentes coberturas de toda A Coruña", recalca. Al tratarse de un local que vende solo para llevar, Laura recomienda "comprar uno o dos de cada e ir a disfrutarlos a un banquito en la zona de O Parrote".

Dónde cenar

55 pasos

En el corazón de la Ciudad Vieja se ubica el restaurante 55 Pasos. "Es mi sitio favorito para ir con amigos con los que tengo mucho de qué hablar", señala. Es un lugar muy acogedor en el que la joven destaca "la decoración y la iluminación". "Hay que reservar, pero si no tenéis la suerte de conseguir un hueco, recomiendo muchísimo ir a la terraza (a ésta se puede ir sin reserva) a probar la cecina acompañada de un vino que os recomiende Natalie", indica Laura, refiriéndose a la dueña.

Dónde copear

En la carta actual de Bordello hay un cóctel con hormigas

Y para terminar el día, para celebrar, la diseñadora se va a tomar un cocktail al Bordello. "Es un sitio muy pequeñito y también con buena iluminación. No suele estar atestado de gente, lo cual me encanta", destaca. Un detalle que le gusta a Laura es que "con cada consumición te sirven un vasito de agua fría, ¡sin haberlo pedido!". "Hay carta de cócteles, pero además de eso tienen tés de especialidad y vino caliente en invierno", concluye @le_petit_patito.