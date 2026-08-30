Qué hacer en Ferrol por las fiestas de San Ramón 2026 hoy, domingo 30 de agosto Quincemil

El día de hoy nos despedimos de los conciertos gratuitos en la plaza de Armas con los espectáculos de Enol y Marlena. Este artista y dúo pop femenino representan el sonido del pop contemporáneo de España con letras y ritmos de lo más pegadizos.

Por otro lado, también llegarán a su fin las fiestas de Covas y el campeonato de surf ABANCA Pantín Classic Galicia Pro 2026, que durante esta jornada presentará su última sesión del festival Pantín Sound con la actuación de La Indirigible.

Concierto de Enol

El día de hoy abrimos los eventos musicales en la plaza de Armas con un concierto a las 21:00 horas de Enol, cantante y compositor asturiano que destaca en el pop contemporáneo.

Se ha dado a conocer a través de las redes sociales después de que se viralizasen éxitos suyos, como Santorini. ¿Estás listo para pasar una noche cantando y bailando sus canciones?

Concierto de Marlena

El plato fuerte del día de hoy llegará a las 22:30 horas a la plaza de Armas con el dúo pop femenino conocido como Marlena, cuyo éxito las ha hecho viajar por diferentes salas, estadios y festivales de España y otras partes de Europa.

Marlena está formado por la vocalista Ana Legazpi y la guitarrista Carolina Moyano. Gracias a su carisma y sus letras desenfadadas y pegadizas han conseguido perfilarse como uno de los grupos clave de la música española contemporánea.

¡Prepárate para cantar con ellas éxitos como Me Sabe Mal, Gitana y Amor de Verano!

Fiestas de Covas

Hoy finalizan las celebraciones de las fiestas de Covas, un gran evento dentro de la programación de las fiestas de Ferrol debido a los desfiles de carrozas que nos recuerdan al Entroido.

ABANCA Pantín Classic Galicia Pro 2026

Hoy finaliza la 39.ª edición de ABANCA Pantín Classic Galicia Pro, un evento deportivo que combina uno de los campeonatos de surf más grandes a nivel mundial con una serie de propuestas gastronómicas, iniciativas medioambientales y actuaciones musicales.

Hoy tendrá lugar la última jornada del evento principal de ABANCA Pantín Classic: la competición WSL International QS 6000, una prueba que reparte al ganador 6000 puntos del ranking regional y las Challenger Series.

Ten en cuenta que los horarios de la competición se determinarán en función de las condiciones del mar.

Como parte de la programación de ABANCA Pantín Classic Galicia Pro también se celebrará Pantín Sound, un festival de música gratuito. Hoy, domingo 30, tenemos cita con La Indirigible, la encargada de poner el broche de oro a este ciclo musical.

Hoy será la última oportunidad para disfrutar de las siguientes actividades: