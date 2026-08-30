Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, domingo 30 de agosto

Hoy en la ciudad herculina tenemos una cita de ocio y otra deportiva para así cerrar por todo lo alto las fiestas de María Pita 2026. Por un lado, el parque de Santa Margarita presentará la tercera y última jornada de la Romería de Santa Margarita, durante la cual podremos disfrutar de los conciertos de Pansenfron, Son Galaico, Dervish, Herbamora y Mondra.

Por otro lado, la Travesía a Nado a la Ensenada de San Amaro volverá a celebrarse como de costumbre desde la playa de San Amaro y recorriendo la ensenada. Consistirá en un recorrido total de 1200 metros, el cual dará inicio a las 12:00 horas.

Romería de Santa Margarita

Durante la jornada de hoy continuamos con la Romería de Santa Margarita, un evento lleno de música, talleres y muestras de artesanía en el parque de Santa Margarita. Este domingo se perfila como una de las jornadas más intensas de este evento, teniendo como punto fuerte la música en directo.

Hoy podremos disfrutar de los conciertos gratuitos de Son Galaico, banda gallega emergente que fusiona tradición celta con pop, rock y hasta electrónica; Herbamora, grupo formado por seis mujeres que en 2003 revolucionó la pandereta asturiana; y Mondra, reconocido artista y bailarín gallego con un estilo reivindicativo, marcado por un fuerte galleguismo, identidad rural y diversidad sexual.

La programación de hoy, sábado 29:

13:00 horas en el Escenario de las Meriendas - Pansenfron

17:30 horas Escenario de las Meriendas - Son Galaico

20:00 horas en el Anfiteatro de Santa Margarita - Dervish

Herbamora

Mondra

Travesía a Nado a la Ensenada de San Amaro

Hoy a partir de las 12:00 horas tendrá lugar una nueva edición de la Travesía a Nado a la Ensenada de San Amaro, una de las pruebas de natación más tradicionales y longevas de la ciudad herculina.

Al igual que cada año, este evento consistirá en un recorrido triangular de 1200 metros por la ensenada, manteniendo su salida en la playa de San Amaro y llegada en un arco de meta flotante situado cerca de la ensenada.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, sábado 29, continuamos con la programación de la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

Recuerda que la Feria del Libro Antiguo del paseo de los Jardines de Méndez Núñez estará abierta al público hasta el domingo 30, coincidiendo con el fin del mes de agosto.

El horario de la feria siempre será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre Francia e Italia.