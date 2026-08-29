París de Noia, Los Satélites y 7 días de fiesta hasta el 6 de septiembre en este municipio gallego

París de Noia en una actuación Imagen de archivo de El Español

Las fiestas de San Ramón y Santa María de Vilalba (Lugo) retoman hoy su actividad tras la celebración de una gira homenaje a los mayores amenizada por el dúo Venus el pasado miércoles.

Este sábado, 29 de agosto, la música volverá a llenar de vida las calles del municipio con las actuaciones de La Bamba y la orquesta Galaxia, a las que seguirán otras propuestas musicales hasta el 6 de septiembre.

7 días de fiesta con conciertos, sesiones vermú y más

Vilalba está de fiesta. Vecinos y visitantes podrán disfrutar durante estos días de largas sesiones vermú, verbenas, conciertos y diferentes actuaciones musicales en escenarios como el Campo da Feira y la Praza da Constitución.

Tras la gira homenaje a los mayores del 26 de agosto, las fiestas de San Ramón y Santa María regresan este sábado con una nueva gira campestre con La Bamba y la orquesta Galaxia.

Mañana, la música volverá a ser protagonista en Vilalba.

Durante la sesión vermú actuará el grupo La Temeraria, mientras que por la noche llegará el turno de una de las orquestas más populares del momento: Los Satélites. El cartel se completará con la actuación del grupo Origen.

El lunes tampoco será un día cualquiera. Para despedir agosto por todo lo alto, la orquesta Panorama City se subirá al escenario. También podrán la nota musical Escaparate y Costa Dorada.

El martes, 1 de septiembre, quinto día de fiestas, comenzará con una larga sesión vermú en la Praza da Constitución. Ya por la noche, París de Noia y la orquesta Trébol serán las encargadas de poner a bailar a los vecinos y visitantes de Vilalba.

Las tres últimas jornadas de las fiestas continuarán con más música y actuaciones, mientras que el domingo 6 de septiembre llegará uno de los momentos más especiales del programa: el Día das Parroquias.

En la agenda de Quincemil puedes consultar el programa musical completo.

Hinchables, toro mecánico y espectáculos de magia

De forma paralela, las Fiestas de San Ramón y Santa María contarán con un programa específico para los más pequeños.

La programación arrancará el miércoles 2 de septiembre, con actividades gratuitas entre las 12:00 y las 14:00 horas y las 16:00 y las 20:00 horas.

Durante la primera jornada habrá hinchables para todas las edades, Rokomonte, Shotter Gallery, un toro mecánico, un simulador de surf y cuatro funciones del espectáculo O Mago Antón: 50 anos de maxia, previstas para las 13:00, 17:00, 18:30 y 20:00 horas.

El jueves 3 de septiembre será el turno del Parque Acuático Tropical, los hinchables acuáticos-terrestres Tripletobogán, Rampa Aqua Red Wave y Mundo Marino, además de la tradicional fiesta de la espuma, condicionada a las condiciones meteorológicas.

Todas las actividades se desarrollarán también entre las 12:00 y las 14:00 horas y las 16:00 y las 20:00 horas en la Praza de Constitución.