Qué hacer en Ferrol por las fiestas de San Ramón 2026 hoy, sábado 29 de agosto Quincemil

Nos encontramos en la recta final de las fiestas de San Ramón, por lo que podremos disfrutar de algunos de los eventos más esperados de estas festividades.

Durante el día de hoy se celebrará la Festa do Choco, una feria gastronómica que tiene como protagonista este producto típico marino. La jornada se completará con la 12.ª edición de la Concentración de Vehículos Clásicos.

Concierto de Brunokavi DJ, Unaiii, Skinyz, X.Maseda y LG1DO

Hoy tenemos cita con la música electrónica y urbana de España y Galicia en la plaza de Armas a partir de las 20:30 horas, pues tendremos la oportunidad de disfrutar de un show en vivo de Brunokavi DJ (Bruno Casas), Unaiii, Skinyz, X.Maseda y LG1DO.

Fiesta infantil

Si tienes niños pequeños y no sabes qué hacer hoy ya tienes plan, pues en el barrio ferrolano de Esteiro se celebrará una fiesta infantil a las 17:00 horas.

Un plan ideal en el que los más pequeños de la familia podrán disfrutar de actividades infantiles como juegos, música y mucho más.

Festa do Choco

El día de hoy tendrá lugar la tradicional Festa do Choco, un evento clave dentro de la programación festiva de San Ramón.

Como es costumbre, la feria gastronómica tendrá lugar en la Avenida Cartagena del barrio de Caranza, donde el protagonista será el producto marítimo típico de Galicia: el choco.

Además, también podremos disfrutar de diferentes actividades para todos los públicos:

18:30 horas - Taller infantil de marcapáginas O choco ao rescate

19:30 horas - Pregón a cargo de Gustavo Chacartegui , Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Ferrol

, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Ferrol 19:45 horas - Entrega de premios de captura del choco

20:00 horas - Jorge Latino

20:30 horas - Degustación de choco

22:30 horas - Nuevo Plan

Concentración de Vehículos Clásicos

Durante la jornada del día de hoy se celebrará la 12.ª edición de la Concentración de Vehículos Clásicos de Ferrol.

La programación completa:

10:00 horas - Cantón de Molins

- Cantón de Molins 13:00 horas - Ruta playas

- Ruta playas 13:30 horas - Refrigerio en Doniños (Outeiro)

- Refrigerio en Doniños (Outeiro) 14:00 horas - Ruta hacia Ferrol (plaza de España)

- Ruta hacia Ferrol (plaza de España) 15:00 horas - Comida Hotel Almirante

Fiestas de Covas

Hoy continuamos con las celebraciones de las fiestas de Covas, un gran evento dentro de la programación de las fiestas de Ferrol debido a los desfiles de carrozas que nos recuerdan al Entroido.

ABANCA Pantín Classic Galicia Pro 2026

Hoy continúa la 39.ª edición de ABANCA Pantín Classic Galicia Pro, un evento deportivo que combina uno de los campeonatos de surf más grandes a nivel mundial con una serie de propuestas gastronómicas, iniciativas medioambientales y actuaciones musicales.

Hoy seguimos con la quinta jornada del evento principal de ABANCA Pantín Classic: la competición WSL International QS 6000, una prueba que reparte al ganador 6000 puntos del ranking regional y las Challenger Series.

Ten en cuenta que los horarios de la competición se determinarán en función de las condiciones del mar.

Como parte de la programación de ABANCA Pantín Classic Galicia Pro también se celebrará Pantín Sound, un festival de música gratuito. Hoy, sábado 29, tenemos cita con Black Coffee, Capitán Sabrosura y DJ Eme.

A lo largo de estos días también se podrá disfrutar de las siguientes actividades: