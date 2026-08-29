Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, sábado 29 de agosto Quincemil

La segunda jornada de la Romería de Santa Margarita llega cargada de fuerza con un día completo lleno de talleres y diferentes muestras que se podrán disfrutar en la explanada de la Casa de las Ciencias.

Sin embargo, los eventos más esperados del día de hoy serán los conciertos gratuitos de Benofán, Unto Vello, Os Viqueiras y Alana.

Romería de Santa Margarita

Durante la jornada de hoy continuamos con la Romería de Santa Margarita, un evento lleno de música, talleres y muestras de artesanía en el parque de Santa Margarita. Este viernes se perfila como una de las jornadas más intensas de este evento musical y de ocio.

La programación de hoy, sábado 29:

11:30 a 14:30 horas en la explanada de la Casa de las Ciencias- Espacio participativo:

en la explanada de la Casa de las Ciencias- Talleres para distintos niveles y edades

Muestra de entidades de la ciudad

Muestra de artesanía musical

16:00 a 19:00 horas en la explanada de la Casa de las Ciencias- Espacio participativo:

en la explanada de la Casa de las Ciencias- Talleres para distintos niveles y edades

Muestra de entidades de la ciudad

Muestra de artesanía musical

13:30 horas en la explanada de la Casa de las Ciencias - Actuación de Benofán

en la explanada de la Casa de las Ciencias - Actuación de 20:30 horas en el Anfiteatro de Santa Margarita:

en el Anfiteatro de Santa Margarita: Unto Vello

Os Viqueiras

Alana

19:30 horas explanada da Casa das Ciencias - Real Banda de Cadeiras Encartables

Visita a la Casa Museo Picasso

Hoy a las 12:00 horas se podrá visitar la Casa Museo Picasso de forma gratuita.

La vivienda de la familia Ruiz Picasso lleva años acogiendo a visitantes que tienen interés en conocer la vida, obra y el entorno en el que vivió el artista gallego durante su estancia en A Coruña.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, sábado 29, continuamos con la programación de la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

Recuerda que la Feria del Libro Antiguo del paseo de los Jardines de Méndez Núñez estará abierta al público hasta el domingo 30, coincidiendo con el fin del mes de agosto.

El horario de la feria siempre será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre Francia e Italia.