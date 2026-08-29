Gran fiesta de la empanada con infinidad de rellenos y música el 3 de septiembre en este municipio gallego

Carral (A Coruña) ultima los detalles para uno de los eventos gastronómicos más importantes de toda Galicia: la Fiesta de la Empanada.

La cita gastronómica tendrá lugar a principios de septiembre y ofrecerá una amplia variedad de rellenos, con propuestas tanto procedentes del mar como de la tierra.

Empanadas a reventar el próximo 3 de septiembre

La Fiesta de la Empanada de Carral calienta motores. El jueves, 3 de septiembre, a partir de las 18:30 horas, las personas asistentes podrán degustar las diferentes variedades de empanadas elaboradas por Panadería Mercedes, Panadería Pedro Fernández y Panadería Carral Rosmar.

La oferta incluirá rellenos clásicos, como atún y bacalao, hasta propuestas más actuales, como pollo, pulpo y zamburiñas, entre otros.

Con más de 50 ediciones a sus espaldas, esta celebración en Carral espera reunir a vecinos y visitantes que, en torno a esta popular preparación de nuestra gastronomía, podrán disfrutar de una agradable jornada gastronómica en la previa del fin de semana.

También habrá música y más sorpresas

La Fiesta de la Empanada servirá no solo para ensalzar uno de los productos estrella de Carral, sino también "para dar a conocer el talento de varias agrupaciones de música tradicional", explicó la concelleira de Cultura, Turismo y Comercio, Isabel López.

En este sentido, la gastronomía compartirá protagonismo con la música tradicional durante toda la tarde del jueves. Entre las 18:30 y las 20:30 horas, cuatro agrupaciones ofrecerán diferentes actuaciones en el Campo da Feira.

O Ruiero de Tabeaio dará el pistoletazo de salida a la tarde musical con una actuación programada para las 18:30 horas. A las 19:00 horas será el turno de las Cantareiras das Encrobas, mientras que Xodó actuará a las 19:45 horas.

El Grupo de Música Tradicional Arnela será el encargado de cerrar las actuaciones a las 20:30 horas.

"La LI Fiesta de la Empanada se presenta como una propuesta que combina gastronomía, música y tradición, con el objetivo de mantener viva una celebración ya consolidada en el calendario cultural de Carral", informan fuentes municipales.

A continuación, te detallamos la programación de la jornada gastronómica y festiva para que no te pierdas nada: