Ofrecido por:
Gran fiesta de la empanada con infinidad de rellenos y música el 3 de septiembre en este municipio gallego
Se ofrecerán propuestas tanto procedentes del mar como de la tierra
Puede interesarte: La app gallega creada por un joven de 22 años que te dice dónde comer según los restaurantes que visitan tus amigos
Carral (A Coruña) ultima los detalles para uno de los eventos gastronómicos más importantes de toda Galicia: la Fiesta de la Empanada.
La cita gastronómica tendrá lugar a principios de septiembre y ofrecerá una amplia variedad de rellenos, con propuestas tanto procedentes del mar como de la tierra.
Empanadas a reventar el próximo 3 de septiembre
La Fiesta de la Empanada de Carral calienta motores. El jueves, 3 de septiembre, a partir de las 18:30 horas, las personas asistentes podrán degustar las diferentes variedades de empanadas elaboradas por Panadería Mercedes, Panadería Pedro Fernández y Panadería Carral Rosmar.
La oferta incluirá rellenos clásicos, como atún y bacalao, hasta propuestas más actuales, como pollo, pulpo y zamburiñas, entre otros.
Con más de 50 ediciones a sus espaldas, esta celebración en Carral espera reunir a vecinos y visitantes que, en torno a esta popular preparación de nuestra gastronomía, podrán disfrutar de una agradable jornada gastronómica en la previa del fin de semana.
También habrá música y más sorpresas
La Fiesta de la Empanada servirá no solo para ensalzar uno de los productos estrella de Carral, sino también "para dar a conocer el talento de varias agrupaciones de música tradicional", explicó la concelleira de Cultura, Turismo y Comercio, Isabel López.
En este sentido, la gastronomía compartirá protagonismo con la música tradicional durante toda la tarde del jueves. Entre las 18:30 y las 20:30 horas, cuatro agrupaciones ofrecerán diferentes actuaciones en el Campo da Feira.
O Ruiero de Tabeaio dará el pistoletazo de salida a la tarde musical con una actuación programada para las 18:30 horas. A las 19:00 horas será el turno de las Cantareiras das Encrobas, mientras que Xodó actuará a las 19:45 horas.
El Grupo de Música Tradicional Arnela será el encargado de cerrar las actuaciones a las 20:30 horas.
"La LI Fiesta de la Empanada se presenta como una propuesta que combina gastronomía, música y tradición, con el objetivo de mantener viva una celebración ya consolidada en el calendario cultural de Carral", informan fuentes municipales.
A continuación, te detallamos la programación de la jornada gastronómica y festiva para que no te pierdas nada:
- A las 18:30 horas: Inauguración oficial de la Fiesta de la Empanada y degustación del producto
- A las 18:30 horas: Actuación de O Ruiero de Tabeaio
- A las 19:00 horas: Actuación de las Cantareiras das Encrobas
- A las 19:45 horas: Actuación de Xodó
- A las 20:30 horas: Actuación del Grupo de Música Tradicional Arnela