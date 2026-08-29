Ferrol retransmitirá en directo el espectáculo de drones y los fuegos de San Ramón

El espectáculo de drones y los tradicionales fuegos de San Ramón pondrán el broche final a las fiestas de Ferrol el próximo lunes 31 de agosto y podrán seguirse en directo a través del canal oficial del Concello en YouTube.

La retransmisión comenzará sobre las 23:15 horas, quince minutos antes del inicio del espectáculo aéreo de drones, previsto para las 23:30 horas en la zona del muelle de Curuxeiras. Durante la exhibición, los dispositivos crearán diferentes formaciones lumínicas y figuras tridimensionales, ocho de ellas inspiradas en elementos icónicos de la ciudad.

Tras una breve pausa, alrededor de las 23:45 horas, llegará el turno de los fuegos de San Ramón, que volverán a lanzarse desde una pontona situada en la ría, como ya ocurrió el año pasado.

El Ayuntamiento habilitará así una retransmisión en directo para que las personas que se encuentren fuera de Ferrol también puedan seguir la celebración de esta tradicional noche de San Ramón.

Los mejores puntos para ver el espectáculo

Los drones despegarán desde el edificio del CCS, en la punta del muelle, mientras que los fuegos se lanzarán desde la pontona ubicada en la ría. La zona de Curuxeiras y el propio baluarte son algunos de los puntos recomendados para contemplar ambas exhibiciones.

Además, el público podrá acceder al muelle situado detrás de la lonja a partir de las 20:00 horas, coincidiendo con la programación musical de la noche.

La París de Noia actuará en Curuxeiras a partir de las 20:30 horas. Después del espectáculo de drones y los fuegos, La Misión continuará la fiesta desde la medianoche.