Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, viernes 28 de agosto Quincemil

Durante la jornada del día de hoy, viernes 28, nos despedimos del ciclo de Cascarillarte 2026 con una actuación de Fran Rei en la plaza de San Rosendo en Sagrada Familia.

Asimismo, dará inicio la Romería de Santa Margarita para poner el broche de oro a estas fiestas de María Pita 2026. La jornada inaugural de este evento estará protagonizado por un concierto de pago de PÄRBO y una gran Noche del Folclore con Aturuxo, Son D'Aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra.

Romería de Santa Margarita

Hoy da inicio el último gran evento de la programación de las fiestas de María Pita 2026, la Romería de Santa Margarita, un evento lleno de música, talleres y muestras de artesanía en el parque de Santa Margarita.

La programación de hoy, viernes 28:

18:00 y 19:00 horas en el Planetario de la Casa de las Ciencias - PÄRBO (Begoña Riobó y Anxo Pintó) con visuales de Montse Piñeiro. Entradas a la venta en la web de la Casa de las Ciencias

en el Planetario de la Casa de las Ciencias - (Begoña Riobó y Anxo Pintó) con visuales de Montse Piñeiro. Entradas a la venta en la 21:00 horas en el Anfiteatro de Santa Margarita - Gran Noite do Folclore con Aturuxo, Son D'Aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra

Cascarillarte

Hoy nos despedimos de la edición de 2026 de Cascarillarte a las 19:30 horas en la Plaza San Rosendo de Sagrada Familia con Fran Rei y su show Hamelin.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, viernes 28, continuamos con la programación de la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

Recuerda que la Feria del Libro Antiguo del paseo de los Jardines de Méndez Núñez estará abierta al público hasta el domingo 30, coincidiendo con el fin del mes de agosto.

El horario de la feria siempre será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre Francia e Italia.