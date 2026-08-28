Gran fiesta del queso ideal para visitar el 30 de agosto: unas 15.000 raciones y mucha música

El queso es, sin lugar a dudas, uno de los grandes manjares de la gastronomía gallega, motivo por el que Galicia se sitúa entre las comunidades autónomas con más quesos certificados con un total de cuatro denominaciones de origen: Arzúa-Ulloa, Tetilla, San Simón da Costa y O Cebreiro.

Varios municipios gallegos honran a este producto con diferentes celebraciones, y este fin de semana le toca el turno a A Capela (A Coruña), que este domingo 30 de agosto celebra su tradicional Festa do Requeixo, alcanzando su 36ª edición.

XXXVI Festa do Requeixo en A Capela

El municipio coruñés de A Capela se prepara para vivir este domingo, 30 de agosto, una de sus citas gastronómicas más esperadas: la XXXVI Festa do Requeixo. La celebración, muy arraigada en la comarca desde 1989, reunirá a cientos de locales y visitantes alrededor de un producto artesanal de gran calidad: el Requeixo, un queso fresco tradicional gallego elaborado con leche cruda de vaca mediante coagulación láctica.

Durante este día se podrá degustar el tradicional Requeixo, además de disfrutar de talleres, actuaciones y actividades para todos los públicos. Tambien habrá una feria en la que conocer de cerca el trabajo de los artesanos y productores.

La programación arrancará a las 11:00 horas con la apertura de la feria y un pasacalles de Silbarda. A mediodía se pondrán a la venta los tickets y comenzará el reparto de las tarrinas, además de la presentación de los artesanos y un taller infantil dedicado a la experiencia láctica.

Tras la misa de las 12:30 horas, llegará el pregón y, a continuación, la música de Lenda Ártabra. Por la tarde, una actuación de Peter Punk, una charla sobre la leche, el queso, su elaboración y el maridaje, y la actuación de Paco Nogueiras completarán la jornada.

La programación continuará con una cata para descubrir el Requeixo y finalizará a las 19:30 horas con la actuación de BÖJ, poniendo el broche de oro a una jornada dedicada por completo a este producto gallego.

Desde Turismo da Coruña indican que en esta celebración "se reparten unas 15.000 raciones para las que son necesarios 10.000 litros de leche".