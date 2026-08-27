El Parque de Eirís, en A Coruña, se prepara para dos días de fiesta familiar con música, deporte y feria

El Parque de Eirís se prepara para vivir el próximo fin de semana una de sus grandes citas del año. El "Día das Familias do Parque de Eirís" alcanza su duodécima edición con una programación que se extenderá durante el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre y que combinará fútbol, música en directo, actividades infantiles, comercio, artesanía y solidaridad.

La celebración arrancará ya el sábado por la mañana, aunque la programación deportiva comenzará antes. A las 09:30 horas tendrá lugar el partido benjamín del Relámpago, al que seguirán a las 10:30 el encuentro alevín contra el Batallador y a las 11:30 el infantil frente al Vioño. A las 13:30 será el turno de la categoría Genuine contra el Torre, mientras que por la tarde se disputarán los encuentros juvenil, a las 18:00 horas, y de modestos contra el Cristo Rey, a las 19:00.

A las 11:00 horas abrirá sus puertas la feria de comercio y artesanía, que permanecerá activa hasta las 20:00 horas. También funcionará durante la jornada la zona solidaria, de 11:00 a 20:00 horas, con la participación de entidades como Adaceco, Alcer, Asociación Fibro Visibles, la Protectora El Legado de Max y la Protectora Animal de Rúa, además de iniciativas como la recogida de tapones solidarios y la presencia de la asociación ¿Por qué no?

Los más pequeños tendrán también su espacio con diferentes talleres y actividades. Entre las propuestas figuran un torneo de cartas Pokémon de Metrópolis Cómic y talleres de Academia Tutor y Kids&Us, además de hinchables, camas elásticas, coches y otras atracciones de feria, que estarán disponibles de 11:00 a 22:00 horas.

Música, zumba y actividades para toda la familia

La programación continuará a mediodía con la apertura de la feria acompañada por Gaiteiriños a las 12:00 horas. A continuación, a las 13:00, se celebrará una máster class de Zumba con Jory y, a las 14:30 horas, llegará la actuación musical de Sabela.

Durante la tarde se sucederán las propuestas familiares, con pintacaras y globoflexia entre las 16:00 y las 20:00 horas, además de cuentacuentos, talleres de la UMA y actividades de "A Pirámide Emocional" de Helga Vázquez Regueira.

La música volverá a ser protagonista con el concierto de Los Platinos a las 17:30 horas y la actuación de Pol Calvo a las 19:00. El sábado terminará con una Festa HOLI de 20:30 a 21:30 horas, con DJ Pukas y Roi da Costa, antes de que DJ Pukas prolongue la fiesta hasta las 22:30.

Carrera infantil y fútbol femenino el domingo

La fiesta continuará el domingo 6 de septiembre con una jornada cargada de actividades. A las 10:00 horas comenzará la entrega de dorsales para la carrera infantil, cuya salida y posterior entrega de premios tendrán lugar entre las 11:30 y las 12:00 horas.

A partir del mediodía se celebrará una exhibición de patinaje en línea y concurso de tiros de ADC Alquimia Inline. También habrá un mini torneo femenino con la participación de Eirís SD, Zenit, Santa Margarita, Deportivo y El Pelotazo de Madrid, además del partido de fútbol masculino veterano entre el Eirís y el Imperator.

La feria de comercio y artesanía volverá a funcionar de 11:00 a 20:00 horas, acompañada por nuevos talleres, un demo day de Pokémon, actividades de Academia Tutor y el stand de Kids&Us. La zona solidaria repetirá presencia y las atracciones permanecerán abiertas nuevamente hasta las 22:00 horas.

La mañana dominical incluirá también la actuación de Birloque Gaiteiriños y una fiesta de la espuma a las 12:00 horas. A las 13:00 llegará la actuación de A pequena Lara junto a Hugo Cris, Lara LaNuit y Fibro Visibles, mientras que Lidia Sueiro ofrecerá un directo musical entre las 14:00 y las 15:30 horas.

Circo, moda y una segunda Festa HOLI

La programación continuará por la tarde con propuestas para todos los públicos. Entre las 16:30 y las 19:30 horas habrá fotomatón con atrezo, fotocall, glitter bar y pintacaras. A las 17:00 será el turno del espectáculo familiar de circo y clown "Mere-cidamente" de Moc Moc, seguido a las 18:00 por un desfile de moda y peinados.

El tramo final del domingo estará marcado de nuevo por el color. La segunda Festa HOLI tendrá lugar entre las 19:00 y las 20:00 horas con DJ Pukas y Roi da Costa. La música continuará posteriormente con DJ Pukas, que pondrá el punto final a esta duodécima edición a las 21:30 horas.

Durante todo el fin de semana, la organización habilitará además puestos de comida y bebida, con mesas y sillas en la zona de la cúpula del parque para que los asistentes puedan disfrutar de las actividades y hacer una pausa durante las dos jornadas.