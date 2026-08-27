Qué hacer en Ferrol por las fiestas de San Ramón 2026 hoy, jueves 27 de agosto Quincemil

El plato fuerte del día de hoy en Ferrol tendrá lugar en el barrio de Canido, donde se reunirán destacadas formaciones de rock alrededor del escenario de Rock en Canido. ¿Estás preparado para disfrutar del potente directo de Niño Asqueroso, Los Deltonos, Shug D' Band y Alfredo Piedrafita?

Por otro lado, el Festival de Rondallas tendrá lugar a las 19:00 horas en la plaza de Armas. Este evento musical se extenderá hasta prácticamente la madrugada. Por último, ABANCA Pantín Classic Galicia Pro 2026 celebrará su tercera jornada de WSL International QS 6000.

Rock en Canido

El día de hoy el barrio ferrolano de Canido se convertirá en el epicentro de la música de rock local a partir de las 22:00 horas con el festival gratuito conocido como Rock en Canido.

Este año el cartel de Rock en Canido promete no dejar a nadie indiferente, pues podremos disfrutar de los conciertos en vivo de Niño Asqueroso, Los Deltonos, Shug D' Band y Alfredo Piedrafita.

¿Te apuntas? Será una jornada para no dejar de bailar, cantar y saltar al ritmo de los éxitos de cuatro grandes formaciones.

Festival de Rondallas

Hoy a las 19:00 horas tendremos la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de rondallas en plena plaza de Armas, uno de los eventos más tradicionales de las fiestas de San Ramón.

ABANCA Pantín Classic Galicia Pro 2026

Hoy continúa la 39.ª edición de ABANCA Pantín Classic Galicia Pro, un evento deportivo que combina uno de los campeonatos de surf más grandes a nivel mundial con una serie de propuestas gastronómicas, iniciativas medioambientales y actuaciones musicales.

Hoy seguimos con la tercera jornada del evento principal de ABANCA Pantín Classic: la competición WSL International QS 6000, una prueba que reparte al ganador 6000 puntos del ranking regional y las Challenger Series.

Ten en cuenta que los horarios de la competición se determinarán en función de las condiciones del mar.

Como parte de la programación de ABANCA Pantín Classic Galicia Pro también se celebrará Pantín Sound, un festival de música gratuito. Hoy, jueves 27, tenemos cita con Fuah, Carlos Sadness y Arde Band.

A lo largo de estos días también se podrá disfrutar de las siguientes actividades: