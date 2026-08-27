Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, jueves 27 de agosto Quincemil

El día de hoy podremos disfrutar de la última cita de las Noites do Parque, donde Valeria Castro será la artista protagonista. La cantautora canaria, autora de éxitos como cuídate, guerrera y tiene que ser más fácil será la encargada de emocionar al parque de Santa Margarita hasta altas horas de la noche.

Además, también podremos disfrutar del penúltimo espectáculo de Cascarillarte de la mano de Manuela Contacontos y su show en directo O Grúfalo e a Natureza.

Concierto de Valeria Castro

Hoy recibiremos en el Anfiteatro del Parque de Santa Margarita a una de las cantautoras más aclamadas de la música española contemporánea: Valeria Castro, dos veces nominada a los Latin Grammy y una a los Premios Goya.

El año pasado sacó a la luz su álbum el cuerpo después de todo, un trabajo íntimo que demuestra su madurez como compositora de canción pop de autor. Entre sus canciones más sonadas destacan cuídate, guerrera y tiene que ser más fácil.

No te pierdas la oportunidad de escucharla en directo en esta nueva cita de Noites do Parque.

Cascarillarte

Hoy tenemos un nuevo espectáculo de Cascarillarte a las 19:30 horas en Plaza Elíptica de Os Rosales con Manuela Contacontos y su show O Grúfalo e a Natureza.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, jueves 27, continuamos con la programación de la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

Recuerda que la Feria del Libro Antiguo del paseo de los Jardines de Méndez Núñez estará abierta al público hasta el domingo 30, coincidiendo con el fin del mes de agosto.

El horario de la feria siempre será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre Francia e Italia.