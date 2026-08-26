Qué hacer en Ferrol por las fiestas de San Ramón 2026 hoy, miércoles 26 de agosto Quincemil

Hoy en Ferrol tenemos una única y exclusiva cita en la plaza de Armas a las 22:00 horas: el concierto de Celtas Cortos, autores de éxitos como Cuéntame un cuento, quienes han conseguido conquistar a varias generaciones con su fusión de rock y sonidos celtas.

Paralelamente, ABANCA Pantín Classic Galicia Pro 2026 continuará celebrando la segunda jornada de su competición WSL International QS 6000.

Concierto de Celtas Cortos

Hoy a las 22:00 horas tenemos una gran cita musical en plaza de Armas con el espectáculo de Celtas Cortos, el grupo de rock de fusión con raíces celtas que ha conquistado a varias generaciones.

La formación vallisoletana cumple 40 años y los está celebrando por todo lo alto girando por España. Una vez más, todos sus fans podrán cantar con ellos éxitos como Cuéntame un cuento, 20 de abril o Tranquilo majete.

Será la única cita musical del día en la ciudad ferrolana, ¿te la vas a perder?

ABANCA Pantín Classic Galicia Pro 2026

Hoy continúa la 39.ª edición de ABANCA Pantín Classic Galicia Pro, un evento deportivo que combina uno de los campeonatos de surf más grandes a nivel mundial con una serie de propuestas gastronómicas, iniciativas medioambientales y actuaciones musicales.

Hoy seguimos con la segunda jornada del evento principal de ABANCA Pantín Classic: la competición WSL International QS 6000, una prueba que reparte al ganador 6000 puntos del ranking regional y las Challenger Series.

Ten en cuenta que los horarios de la competición se determinarán en función de las condiciones del mar.

Como parte de la programación de ABANCA Pantín Classic Galicia Pro también se celebrará Pantín Sound, un festival de música gratuito. Hoy, miércoles 26, tenemos cita con Los Pucheros Atómicos.

A lo largo de estos días también se podrá disfrutar de las siguientes actividades: