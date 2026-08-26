Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, miércoles 26 de agosto Quincemil

El gran evento de hoy será el concierto que protagonizará la artista jerezana Judeline, autora del conocido álbum Bodhiria, el cual representa la nueva ola de flamenco de fusión con sonidos urbanos.

Paralelamente, tendremos otro espectáculo como parte del ciclo de Cascarillarte. En esta ocasión, Gallaecia Eventos traerán la diversión al entorno de Novo Mesoiro.

Concierto de Judeline

Hoy, miércoles 26, aterriza en el Anfiteatro del Parque de Santa Margarita la artista andaluza conocida como Judeline, la joven que con solo 23 años ha conseguido llevar a lo más alto el nuevo estilo flamenco con fusión de trap, R&B, reggaetón y sonidos árabes.

Ha colaborado con artistas de la talla de DUKI, Rusowsky, Amaia, Sega Bodega y muchos más. Además, su álbum debut, Bodhiria, goza de grandes éxitos, como Zarzillos de plata, Heavenly o INRI.

Judeline protagonizará un gran concierto como parte del nuevo ciclo de conciertos, inaugurado este año: Noites do Parque. ¡No te lo pierdas!

Cascarillarte

Hoy tenemos un nuevo espectáculo de Cascarillarte a las 19:30 horas en la explanada CCM de Novo Mesoiro con Gallaecia Eventos y su show As aventuras de Jazzy e Bluzy.

Visita a la Casa Museo Picasso

Hoy a las 19:00 horas se podrá visitar la Casa Museo Picasso de forma gratuita.

La vivienda de la familia Ruiz Picasso lleva años acogiendo a visitantes que tienen interés en conocer la vida, obra y el entorno en el que vivió el artista gallego durante su estancia en A Coruña.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, miércoles 26, continuamos con la programación de la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

Recuerda que la Feria del Libro Antiguo del paseo de los Jardines de Méndez Núñez estará abierta al público hasta el domingo 30, coincidiendo con el fin del mes de agosto.

El horario de la feria siempre será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre Francia e Italia.