Conciertos y gran foliada en A Coruña este 28 de agosto para toda la familia en el Campo da Leña

El Campo da Leña de A Coruña acogerá este viernes, a partir de las 17:00 horas, la Festa do Apego. Una iniciativa del Concello, a través del Servicio de Normalización Lingüística, para promover actividades que normalicen y fomenten el uso cotidiano de la lengua gallega, con especial atención a los niños y niñas y a las familias.

"A Coruña es una ciudad comprometida con su identidad, y por eso el Concello seguirá apoyando iniciativas que ayuden a promover el uso de nuestra lengua. Además, el Apego tiene el gran valor de cumplir esta labor de una manera divertida, dinámica y que llega de forma muy eficaz a los niños y niñas", señaló el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

El Concello lleva a cabo acciones como esta para invitar a las familias de la ciudad a sumarse a esta iniciativa, que pretende contribuir a la socialización en gallego y a la transmisión intergeneracional de nuestra lengua.

El programa del encuentro, que es gratuito y de entrada libre, comenzará con el concierto 'Cantaxoga', de Migallas, un espectáculo de teatro y música en el que María Campos y Carlos Yus interpretarán canciones de los discos 'Canta connosco!' y 'Pan de millo', además de realizar sketches cómicos relacionados con los contenidos de las canciones. El espectáculo tiene como finalidad demostrar que en la lengua gallega, además de la música tradicional, tienen cabida todos los estilos y tendencias musicales: rock, cumbia, rap, reggae, pasodoble, rumba, fusión étnica...

La jornada se completará con una foliada con Pablo Díaz y Olga Kirk, que ofrecerán su buen hacer dentro de la música tradicional, con un espectáculo dirigido tanto a mayores como a niños y niñas. Tanto Díaz como Kirk son dos artistas avalados por años de trayectoria dentro del circuito de la música tradicional gallega.