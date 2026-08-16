Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, domingo 16 de agosto Quincemil

El día de hoy nos toca despedirnos de algunos de los eventos que nos han estado acompañando durante las últimas semanas. Por un lado, la Feria del Cómic Internacional conocida como Viñetas desde O Atlántico llegará a su fin con una jornada matutina de clausura. Asimismo, también será la última oportunidad para disfrutar de las actuaciones gratuitas del Festival de Folclore Internacional.

El gran evento de despedida de este domingo será a las 22:00 horas, cuando Tony Hadley cierre por todo lo alto el ciclo de conciertos de Noites de María Pita 2026. Será una emocionante cita musical en la que el exvocalista de Spandau Ballet interpretará en directo algunos de sus mayores éxitos.

Concierto de Tony Hadley

El día de hoy a las 22:00 horas tenemos el concierto de Tony Hadley en la plaza de María Pita, el cual se encargará de poner el broche de oro a las Noites de María Pita 2026.

Tras dos semanas seguidas de conciertos diarios en la plaza más emblemática de A Coruña, finalmente cerramos este ciclo con un gran concierto de la mano de Tony Hadley, el exvocalista de la famosa banda de los 80 Spandau Ballet.

¿Estás listo para cantar con él los éxitos que han trascendido varias generaciones? Gold, Through the Barricades, Lost in Your Love y muchas más sonarán durante esta noche en la plaza de María Pita. ¡No te lo pierdas!

Viñetas desde O Atlántico

El día de hoy finalizarán las actividades de Viñetas desde O Atlántico, por lo que si todavía no has tenido la oportunidad de acercarte a esta feria del cómic te recomendamos que lo hagas hoy. ¡Te prometemos que no te vas a arrepentir!

La lista de actividades del domingo 16:

Viñetas Rúa Banda Deseñada

11:00 horas hasta cierre en Rúa BD - Showroom de la EASD Pablo Picasso

Muestra efímera donde los artistas emergentes de la Escuela Pablo Picasso hacen promoción, muestran y venden su material

Viñetas Expo

12:00 horas en la Carpa Rúa BD - Conversación con Raúl García

Conducida por la periodista Rocío Ayuso

Viñetas Mini

12:30 horas en Sala Palexco - Taller Marcopola, la isla remera

Taller de cómic infantil con Jacobo F. S.

Para niñas y niños de entre 10 y 12 años

Viñetas Rúa Banda Deseñada + Viñetas Inclusivas

13:00 horas en Carpa Rúa BD - Encuentro con Danay Dana

Festas da Gaiteira

Durante la jornada del día de hoy darán fin las Festas da Gaiteira, unas de las celebraciones más destacadas de los barrios coruñeses durante el mes de agosto.

Si todavía no te has pasado a disfrutar de estas fiestas, te recomendamos que lo hagas este último día. ¡No te vas a arrepentir!

La programación de hoy:

13:00 horas - Sesión vermú con Momboi

Sesión vermú con Momboi 17:00 horas - Bule Bule Band

Bule Bule Band 19:00 horas - Filloas

Festival Internacional de Folclore

Durante la jornada del día de hoy, domingo 16, pondremos el broche de oro a esta nueva edición del Festival Internacional de Folclore. Esta cita ha vuelto a poner a la ciudad herculina como el epicentro del intercambio cultural durante cinco días completos.

Para empezar, se podrá disfrutar de un desfile entre Palexco y María Pita a las 18:00 horas.

Las agrupaciones que actuarán hoy en la plaza de María Pita desde las 19:00 horas son:

Identidad Perú Taller de Danza (Perú)

Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas)

Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana)

Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia)

Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña)

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, domingo 16, continuamos con la programación de la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

Recuerda que la Feria del Libro Antiguo del paseo de los Jardines de Méndez Núñez estará abierta al público hasta el domingo 30, coincidiendo con el fin del mes de agosto.

El horario de la feria siempre será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre la frontera de Francia e Italia.

Exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston

La exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston de la Casa Museo Casares Quiroga estará abierta al público hasta finales del mes de agosto.

Esta muestra reúne las adaptaciones al cómic de los tres libros del hispanista británico Paul Preston: La guerra civil española, La muerte de Guernica y Franco.