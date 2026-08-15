Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, sábado 15 de agosto Quincemil

De nuevo, A Coruña podrá disfrutar de una jornada llena de música para todos los públicos y gustos. Por un lado, el ciclo de Noites de María Pita, que nos ha acompañado desde el inicio de las fiestas, llegará a su fin con un concierto del cantautor flamenco Israel Fernández.

El Lembranza Rock presentará su jornada final con las actuaciones de Ortiga y Océano Eskizo, al igual que el Festival de Electrónica Coruñés (FEC), que volverá a repetir una increíble noche de música en vivo.

Concierto de Israel Fernández

Hoy continuamos con los conciertos del ciclo de Noites de María Pita 2026 con una cita de lo más especial con Israel Fernández, quien se subirá al escenario de la plaza de María Pita a las 22:00 horas.

El año pasado -como parte de la programación de Noites do Porto- ya pudimos disfrutar de la increíble voz de uno de los cantautores de flamenco más destacados de la historia de España. Y en esta ocasión, tendremos la oportunidad de verlo totalmente gratis en una de las plazas más emblemáticas de la ciudad herculina. Si eres fan del estilo flamenco, ¡esta es tu noche!

No te pierdas la oportunidad de cantar con Israel Fernández grandes éxitos como Yo Me Asomé A La Muralla o Mi Superona.

Festas da Gaiteira y Lembranza Rock

Hoy, sábado 15, celebramos una nueva jornada de las Festas da Gaiteira, unas de las celebraciones más emblemáticas del mes de agosto en la ciudad herculina. Sus actividades se extenderán hasta el domingo 16.

La programación de hoy:

10:30 horas - Pasacalles

Pasacalles 11:00 horas - Feria de artesanía y espectáculo de Charlatán Rodríguez

Feria de artesanía y espectáculo de Charlatán Rodríguez 18:00 horas - Batucada por el barrio

Batucada por el barrio 19:00 horas - Circo-teatro de Cascarillarte

Paralelamente, se celebrará también la última jornada del Lembranza Rock, un festival gratuito en el parque Europa que ya se perfila como una de las citas imprescindibles para los amantes del rock en la ciudad herculina. Hoy tenemos las actuaciones de Océano Eskizo y Ortiga como clausura de esta segunda edición tan especial.

Hoy tenemos cita con:

20:30 horas - Batucada

21:00 horas - Boogies

22:00 horas - Océano Eskizo

23:00 horas - Ortiga

00:30 horas - A Rapariga DJ

Festival de Electrónica Coruñés (FEC)

El Festival de Electrónica Coruñés (FEC) vuelve al parque de Santa Margarita el día de hoy, sábado 15, para poner el broche de oro a este encuentro entre amantes de la electrónica.

Hoy, sábado 15, tenemos cita desde las 17:00 horas con:

17:30 horas - Breixo Martínez DJ Set

19:00 horas - Steve Bug DJ Set

20:30 horas - Weisheit DJ Set

22:00 horas - Objekt DJ Set

23:30 horas - Reeko DJ Set

Viñetas desde O Atlántico

El día de hoy continuamos con las actividades diarias de Viñetas desde O Atlántico. Recuerda que la feria del cómic continuará hasta el domingo 16, por lo que este es el penúltimo día para poder disfrutar de todas las actividades que ofrece esta feria.

La lista de actividades del sábado 15:

MAÑANA

Viñetas Show

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas en el Círculo de Artesanos - Maratón de Pódcast BD (II): ‘Campamento Kripton’, ‘El diario de Kovacs’, ‘Freakland’ y Cuac FM

‘Campamento Kripton’, ‘El diario de Kovacs’, ‘Freakland’ y Cuac FM Maratón de pódcast especializados en cómic y cultura pop

Entrada gratuita

Viñetas Mini

12:30 horas en Sala Palexco - Taller Marcopola, la isla remera

Taller de cómic infantil con Jacobo F. S.

Para niñas y niños de entre 6 y 9 años

Viñetas Expo

12:30 horas - Firmas: Mary M. Talbot y Bryan Talbot, Paulo Monteiro

TARDE

Viñetas Expo

18:00 horas - Firmas: Pep Brocal, Jacobo F. S., Raúl García

Viñetas Show + Viñetas Expo

19:00 horas en Carpa Rúa BD - Carrusel BD

Microentrevistas ilustradas a Jacobo F. S., Danay Dana, Giovanna Lopalco, Alberto Taracido, Sebas Martín y Paulo Monteiro, conducidas por Neves Rodríguez

Viñetas Pro

21:00 horas - Fotomatón

Foto de familia de Viñetas en el Kiosko Alfonso

21:30 horas en el Círculo de Artesanos - Encuentro sectorial

Acceso únicamente con invitación

Festival Internacional de Folclore

Hoy, sábado 15, continuamos con la celebración del Festival Internacional de Folclore. Esta cita vuelve a poner a la ciudad herculina como el epicentro del intercambio cultural durante cinco días completos. Las actuaciones de este festival culminarán el domingo 16.

La jornada de hoy estará nuevamente protagonizada por desfiles y actuaciones en diferentes puntos de A Coruña:

19:00 horas - Desfile entre Palexco e María Pita

Desfile entre Palexco e María Pita 20:00 horas Campo da Leña - Identidad Perú Taller de Danza (Perú), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas)

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, sábado 15, continuamos con la programación de la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

Recuerda que la Feria del Libro Antiguo del paseo de los Jardines de Méndez Núñez estará abierta al público hasta el domingo 30, coincidiendo con el fin del mes de agosto.

El horario de la feria siempre será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Visita a la Casa Museo Picasso

Hoy a las 12:00 horas se podrá visitar la Casa Museo Picasso de forma gratuita.

La vivienda de la familia Ruiz Picasso lleva años acogiendo a visitantes que tienen interés en conocer la vida, obra y el entorno en el que vivió el artista gallego durante su estancia en A Coruña.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre la frontera de Francia e Italia.

Exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston

La exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston de la Casa Museo Casares Quiroga estará abierta al público hasta finales del mes de agosto.

Esta muestra reúne las adaptaciones al cómic de los tres libros del hispanista británico Paul Preston: La guerra civil española, La muerte de Guernica y Franco.