Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, viernes 7 de agosto Quincemil

El Festival Noroeste Estrella Galicia 2026 se prepara para recibir su mayor afluencia de público. Durante la noche del día de hoy, la playa de Riazor acogerá las actuaciones de Crowded, Bala, Sprints y Rusowsky, mientras que la zona de O Portiño estará amenizada por DJ Mil.

Por otro lado, la plaza de María Pita presentará una nueva jornada del Certamen de Habaneras, donde se presentarán destacadas formaciones, como el Orfeón Herculino, la Coral Lembranzas de Santa Cruz, la Polifónica coruñesa Canticorum y la Tuna de veteranos.

Festival Noroeste Estrella Galicia

El Festival Noroeste Estrella Galicia llega a uno de sus días grandes con algunas de las citas musicales más destacadas de su cartel. Todos los conciertos del día de hoy se concentrarán en la playa de Riazor, donde actuarán Crowded, Bala, Sprints y Rusowsky; y en O Portiño, lugar en el que animará el ambiente DJ Mil.

Un año más, se espera que el entorno de la playa de Riazor vuelva a acoger a un público multitudinario de todas las edades debido a la presencia de importantes bandas locales -como Crowded y Bala-, una propuesta internacional de la mano de Sprints y un broche de oro inigualable con la presencia de Rusowsky, uno de los artistas más aclamados de la música actual.

Además, hoy continuará la programación del Noroestiño en los jardines de Méndez Núñez, un festival alternativo para el público familiar que incluirá actividades y actuaciones para los más pequeños de la familia.

La programación completa del viernes 7:

Playa de Riazor

20:00 horas - Crowded

Crowded 21:00 horas - Bala

Bala 22:30 horas - Sprints

Sprints 00:30 horas - Rusowsky

O Portiño

No olvides que en esta zona ya está instalado el Mercado da Cosecha, el cual presentará actividades y música en directo hasta el próximo miércoles 12. Las actividades, a cargo de We Sustainability, comenzarán hoy a las 15:30 horas y se extenderán hasta las 20:00 horas. También participarán proyectos emergentes, como Airas Moniz, Calabizo, Cortes de Muar, Maremonte, Galo Celta, A Castrexa, Lenatt, Mariñeiras Daveiga, Sacrapastas y Horta da Lousa.

16:00 a 19:00 horas - DJ Mil

Noroestiño

De forma paralela al Festival Noroeste Estrella Galicia, durante estos días también se celebrará el festival gratuito ideal para familias: el Noroestiño, el cual tendrá lugar en el Parque de Santa Margarita.

Hoy, viernes 7, se unen Magín Blanco y Pablo Vidal para presentar Caderno de cores e cancións a las 18:00 horas. Será un show interactivo, ideal para los más pequeños de la familia, quienes descubrirán cómo nacen las canciones.

Certamen de Habaneras

El día de hoy continúa la 41.ª edición del Certamen de Habaneras de A Coruña, un evento musical referente dentro de la programación de las fiestas de María Pita 2026. Al igual que años anteriores, participarán tanto entidades locales como de otras provincias gallegas.

Las actuaciones de hoy, viernes 7, se concentrarán nuevamente en la plaza de María Pita:

19:30 horas - Presentación

19:35 horas - Orfeón Herculino

19:55 horas - Coral Lembranzas de Santa Cruz

20:15 horas - Polifónica coruñesa Canticorum

20:35 horas - Tuna de veteranos

Feria del Libro

La Feria del Libro continúa con sus actividades el día de hoy, viernes 7. Las casetas de esta tradicional feria coruñesa inundarán el paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el lunes 10.

El horario de hoy será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Lista de actividades de la jornada del viernes 7:

Carpa de actividades

17:30 horas - Concierto musical Brinca Vai con Paco Nogueiras

con 18:15 horas - Un romance para cada escenario: ambientaciones en la novela romántica. Participan Lisina Coney, Zara Mist, Lydia Chas y Vicky Andrade. Modera María Nieto. (Carpa 2)

Participan Lisina Coney, Zara Mist, Lydia Chas y Vicky Andrade. Modera María Nieto. (Carpa 2) 19:00 horas - La ciencia ficción y la fantasía en Galicia . Participan Alba Rozas (editora de Boadicea y escritora), Estíbaliz Espinosa (escritora, traductora e ilustradora), Irene Lema (traductora e ilustradora) y Xavier Queipo (escritor y editor en Rio Lagares)

. Participan (editora de Boadicea y escritora), (escritora, traductora e ilustradora), (traductora e ilustradora) y (escritor y editor en Rio Lagares) 19:15 horas - A cor da corda , con Estudo Cotobelo Tecedoras y Branca Trigo . (Carpa 2)

, con . (Carpa 2) 20:00 horas - Presentación de Voz de xiz, voz de fío , con la autora Andrea Maceiras , el ilustrador Antonio Seijas y la editora Laura Rodríguez Herrera

, con la autora , el ilustrador y la editora 20:15 horas - Arturo Lezcano presenta O país invisible en una conversación con la escritora Alba Carballal. (Carpa 2)

Casetas de librerías

11:00 horas - Alba LópezParedes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola

firma en la caseta de la librería A Gata Tola 11:30 horas - Mayte Corbillón "Pluma de Tojo" firma La bestia del silencio en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 12:00 horas - Miguel Fornera firma Cadenas de hierro y barro en la caseta de la librería Galgo Azul

firma en la caseta de la librería Galgo Azul 12:00 horas - Silvia de Pablos firma El aquelarre de Sálvora en la caseta de la librería Uróboros

firma en la caseta de la librería Uróboros 12:00 horas - Ana Julia Martínez firma Las estrellas me llevan a ti en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 12:00 horas - Estela Gómez Gómez firma Todo es verdad porque nadie mira en la caseta de la editorial Plasson & Bartleboom / Libros del KO

firma en la caseta de la editorial Plasson & Bartleboom / Libros del KO 12:00 horas - Ulises Bértolo firma La dama del norte en la caseta de la librería Hoboken

firma en la caseta de la librería Hoboken 12:30 horas - Mikel Guerendiain firma Mauro en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 13:00 horas - Elvira Gutiérrez firma Tú al cielo y yo a los infiernos en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 17:30 horas - Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola

firma y en la caseta de la librería A Gata Tola 17:30 horas - Carmen V. Valiña firma As tolas que non o eran en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 17:30 horas - Nuria Díaz firma Agatha Christie: tras la pista de la reina del crimen en la caseta de la librería Galgo Azul

firma en la caseta de la librería Galgo Azul 17:30 horas - Silvia Fernández firma O mar que me levou en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 18:00 horas - Manuel Viso firma Supersanos en la caseta de la librería Casa del Libro

firma en la caseta de la librería Casa del Libro 18:00 horas - Paulo García Conde firma La ventana sin rejas en la caseta de la librería Planeta Mozo

firma en la caseta de la librería Planeta Mozo 18:00 horas - Xabier Queipo firma 66 y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira 18:00 horas - Reyes Pérez Rubio firma Mortadela Sándwich en la caseta de la librería Mar de Letras

firma en la caseta de la librería Mar de Letras 18:00 horas - Isaac Predouzo firma David y Claudia en la caseta de la editorial Plasson & Bartleboom / Libros del KO

firma en la caseta de la editorial Plasson & Bartleboom / Libros del KO 18:30 horas - Vanessa J. Pierce firma Nuestro nombre es alma en la caseta de la librería Santos Ochoa

firma en la caseta de la librería Santos Ochoa 18:30 horas - Mikel Guerendiain firma Mauro en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 18:30 horas - José de la Gándara firma Cifra y sal en la caseta de la editorial Ediciones del Viento

firma en la caseta de la editorial Ediciones del Viento 18:30 horas - Paco Nogueiras firma Son animal, Radio Bulebule, Extra! y Brinca vai! en la caseta de Secretaría

firma en la caseta de Secretaría 18:30 horas - Sabela Senn firma La décima musa en la caseta de la librería Uróboros

firma en la caseta de la librería Uróboros 19:00 horas - José Manuel Fernández Caamaño firma Historia de A Coruña contada para escépticos en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 19:00 horas - Quinito Mourelle firma Una novela para Victoria y el resto de su obra en la caseta de la librería Xiada

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Xiada 19:00 horas - Arturo Lezcano firma O país invisible / El país invisible en la caseta de la librería Berbiriana

firma en la caseta de la librería Berbiriana 19:00 horas - Samuel Merino firma Manual de camuflaxe en la caseta de la librería Hoboken

firma en la caseta de la librería Hoboken 19:00 horas - Luis Celeiro Álvarez firma Andares en la caseta de la editorial Libros Lar

firma en la caseta de la editorial Libros Lar 19:00 horas - Raquel Senra firma Terra delas en la caseta de la librería Aenea

firma en la caseta de la librería Aenea 19:00 horas - Paco López Barxa firma Ramón Otero Pedrayo. Arredor de sí, 50 anos despois y Ramón e o pinsapo máxico en la caseta de la librería Pedreira

firma y en la caseta de la librería Pedreira 19:30 horas - Lydia Chas firma Sin efecto retroactivo en la caseta de la librería Perseida

firma en la caseta de la librería Perseida 19:30 horas - Zara Mist firma Cuando brille la escarcha en la caseta de la librería Perseida

firma en la caseta de la librería Perseida 19:30 horas - Carmen Alcañiz firma Morte en Kingston Road en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 19:30 horas - Laura Núñez firma Te echo de menos. Ven y hazme poesía en la caseta de la librería Galgo Azul

firma en la caseta de la librería Galgo Azul 19:30 horas - Inés Vázquez firma Severina en la caseta de la librería Komic

firma en la caseta de la librería Komic 19:30 horas - Paula Merlán firma Busca a miña casa y el resto de su obra en la caseta de la librería Lume

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Lume 20:00 horas - Fernando Hernández González firma Conmigo muere tusecreto en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 20:00 horas - Ramiro Torres firma Hipnose encarnada en la caseta de la librería ULA Libraría Social

firma en la caseta de la librería ULA Libraría Social 20:30 horas - Marc Guscin firma La piedra del destino en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 20:30 horas - Abril Camino firma Mulleres que viven xuntas en la caseta de la librería Lume

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira

El día de hoy podemos disfrutar de la exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira, estrenada el pasado 28 de julio. Se podrá visitar en la Casa Museo Casares Quiroga de manera gratuita hasta el próximo sábado 8.

Esta muestra se centra en la mirada colectiva de la Asociación Nonito Pereira en el Festival Noroeste a través de la creación artística y la memoria visual. El objetivo de Reversións do Noroeste es poner en valor la imagen del patrimonio sonoro y emocional de la ciudad herculina.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.