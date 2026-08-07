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Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, viernes 7 de agosto
Llega el primer día grande del Noroeste Estrella Galicia con el grupo punk irlandés Sprints y la fusión de pop psicodélico de Rusowsky
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El Festival Noroeste Estrella Galicia 2026 se prepara para recibir su mayor afluencia de público. Durante la noche del día de hoy, la playa de Riazor acogerá las actuaciones de Crowded, Bala, Sprints y Rusowsky, mientras que la zona de O Portiño estará amenizada por DJ Mil.
Por otro lado, la plaza de María Pita presentará una nueva jornada del Certamen de Habaneras, donde se presentarán destacadas formaciones, como el Orfeón Herculino, la Coral Lembranzas de Santa Cruz, la Polifónica coruñesa Canticorum y la Tuna de veteranos.
Festival Noroeste Estrella Galicia
- Festival Noroeste Estrella Galicia 2026 en A Coruña: Horarios, localizaciones y artistas confirmados
El Festival Noroeste Estrella Galicia llega a uno de sus días grandes con algunas de las citas musicales más destacadas de su cartel. Todos los conciertos del día de hoy se concentrarán en la playa de Riazor, donde actuarán Crowded, Bala, Sprints y Rusowsky; y en O Portiño, lugar en el que animará el ambiente DJ Mil.
Un año más, se espera que el entorno de la playa de Riazor vuelva a acoger a un público multitudinario de todas las edades debido a la presencia de importantes bandas locales -como Crowded y Bala-, una propuesta internacional de la mano de Sprints y un broche de oro inigualable con la presencia de Rusowsky, uno de los artistas más aclamados de la música actual.
Además, hoy continuará la programación del Noroestiño en los jardines de Méndez Núñez, un festival alternativo para el público familiar que incluirá actividades y actuaciones para los más pequeños de la familia.
La programación completa del viernes 7:
Playa de Riazor
- 20:00 horas - Crowded
- 21:00 horas - Bala
- 22:30 horas - Sprints
- 00:30 horas - Rusowsky
O Portiño
No olvides que en esta zona ya está instalado el Mercado da Cosecha, el cual presentará actividades y música en directo hasta el próximo miércoles 12. Las actividades, a cargo de We Sustainability, comenzarán hoy a las 15:30 horas y se extenderán hasta las 20:00 horas. También participarán proyectos emergentes, como Airas Moniz, Calabizo, Cortes de Muar, Maremonte, Galo Celta, A Castrexa, Lenatt, Mariñeiras Daveiga, Sacrapastas y Horta da Lousa.
- 16:00 a 19:00 horas - DJ Mil
Noroestiño
De forma paralela al Festival Noroeste Estrella Galicia, durante estos días también se celebrará el festival gratuito ideal para familias: el Noroestiño, el cual tendrá lugar en el Parque de Santa Margarita.
Hoy, viernes 7, se unen Magín Blanco y Pablo Vidal para presentar Caderno de cores e cancións a las 18:00 horas. Será un show interactivo, ideal para los más pequeños de la familia, quienes descubrirán cómo nacen las canciones.
Certamen de Habaneras
El día de hoy continúa la 41.ª edición del Certamen de Habaneras de A Coruña, un evento musical referente dentro de la programación de las fiestas de María Pita 2026. Al igual que años anteriores, participarán tanto entidades locales como de otras provincias gallegas.
Las actuaciones de hoy, viernes 7, se concentrarán nuevamente en la plaza de María Pita:
- 19:30 horas - Presentación
- 19:35 horas - Orfeón Herculino
- 19:55 horas - Coral Lembranzas de Santa Cruz
- 20:15 horas - Polifónica coruñesa Canticorum
- 20:35 horas - Tuna de veteranos
Feria del Libro
La Feria del Libro continúa con sus actividades el día de hoy, viernes 7. Las casetas de esta tradicional feria coruñesa inundarán el paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el lunes 10.
El horario de hoy será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.
Lista de actividades de la jornada del viernes 7:
Carpa de actividades
- 17:30 horas - Concierto musical Brinca Vai con Paco Nogueiras
- 18:15 horas - Un romance para cada escenario: ambientaciones en la novela romántica. Participan Lisina Coney, Zara Mist, Lydia Chas y Vicky Andrade. Modera María Nieto. (Carpa 2)
- 19:00 horas - La ciencia ficción y la fantasía en Galicia. Participan Alba Rozas (editora de Boadicea y escritora), Estíbaliz Espinosa (escritora, traductora e ilustradora), Irene Lema (traductora e ilustradora) y Xavier Queipo (escritor y editor en Rio Lagares)
- 19:15 horas - A cor da corda, con Estudo Cotobelo Tecedoras y Branca Trigo. (Carpa 2)
- 20:00 horas - Presentación de Voz de xiz, voz de fío, con la autora Andrea Maceiras, el ilustrador Antonio Seijas y la editora Laura Rodríguez Herrera
- 20:15 horas - Arturo Lezcano presenta O país invisible en una conversación con la escritora Alba Carballal. (Carpa 2)
Casetas de librerías
- 11:00 horas - Alba LópezParedes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola
- 11:30 horas - Mayte Corbillón "Pluma de Tojo" firma La bestia del silencio en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
- 12:00 horas - Miguel Fornera firma Cadenas de hierro y barro en la caseta de la librería Galgo Azul
- 12:00 horas - Silvia de Pablos firma El aquelarre de Sálvora en la caseta de la librería Uróboros
- 12:00 horas - Ana Julia Martínez firma Las estrellas me llevan a ti en la caseta de la librería Lume
- 12:00 horas - Estela Gómez Gómez firma Todo es verdad porque nadie mira en la caseta de la editorial Plasson & Bartleboom / Libros del KO
- 12:00 horas - Ulises Bértolo firma La dama del norte en la caseta de la librería Hoboken
- 12:30 horas - Mikel Guerendiain firma Mauro en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
- 13:00 horas - Elvira Gutiérrez firma Tú al cielo y yo a los infiernos en la caseta de la librería Arenas
- 17:30 horas - Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Gleseaen la caseta de la librería A Gata Tola
- 17:30 horas - Carmen V. Valiña firma As tolas que non o eran en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
- 17:30 horas - Nuria Díaz firma Agatha Christie: tras la pista de la reina del crimen en la caseta de la librería Galgo Azul
- 17:30 horas - Silvia Fernández firma O mar que me levou en la caseta de la librería Lume
- 18:00 horas - Manuel Viso firma Supersanos en la caseta de la librería Casa del Libro
- 18:00 horas - Paulo García Conde firma La ventana sin rejas en la caseta de la librería Planeta Mozo
- 18:00 horas - Xabier Queipo firma 66 y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira
- 18:00 horas - Reyes Pérez Rubio firma Mortadela Sándwich en la caseta de la librería Mar de Letras
- 18:00 horas - Isaac Predouzo firma David y Claudia en la caseta de la editorial Plasson & Bartleboom / Libros del KO
- 18:30 horas - Vanessa J. Pierce firma Nuestro nombre es alma en la caseta de la librería Santos Ochoa
- 18:30 horas - Mikel Guerendiain firma Mauro en la caseta de la librería Lume
- 18:30 horas - José de la Gándara firma Cifra y sal en la caseta de la editorial Ediciones del Viento
- 18:30 horas - Paco Nogueiras firma Son animal, Radio Bulebule, Extra! y Brinca vai! en la caseta de Secretaría
- 18:30 horas - Sabela Senn firma La décima musa en la caseta de la librería Uróboros
- 19:00 horas - José Manuel Fernández Caamaño firma Historia de A Coruña contada para escépticos en la caseta de la librería Arenas
- 19:00 horas - Quinito Mourelle firma Una novela para Victoria y el resto de su obra en la caseta de la librería Xiada
- 19:00 horas - Arturo Lezcano firma O país invisible / El país invisible en la caseta de la librería Berbiriana
- 19:00 horas - Samuel Merino firma Manual de camuflaxe en la caseta de la librería Hoboken
- 19:00 horas - Luis Celeiro Álvarez firma Andares en la caseta de la editorial Libros Lar
- 19:00 horas - Raquel Senra firma Terra delas en la caseta de la librería Aenea
- 19:00 horas - Paco López Barxa firma Ramón Otero Pedrayo. Arredor de sí, 50 anos despois y Ramón e o pinsapo máxico en la caseta de la librería Pedreira
- 19:30 horas - Lydia Chas firma Sin efecto retroactivo en la caseta de la librería Perseida
- 19:30 horas - Zara Mist firma Cuando brille la escarcha en la caseta de la librería Perseida
- 19:30 horas - Carmen Alcañiz firma Morte en Kingston Road en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
- 19:30 horas - Laura Núñez firma Te echo de menos. Ven y hazme poesía en la caseta de la librería Galgo Azul
- 19:30 horas - Inés Vázquez firma Severina en la caseta de la librería Komic
- 19:30 horas - Paula Merlán firma Busca a miña casa y el resto de su obra en la caseta de la librería Lume
- 20:00 horas - Fernando Hernández González firma Conmigo muere tusecreto en la caseta de la librería Arenas
- 20:00 horas - Ramiro Torres firma Hipnose encarnada en la caseta de la librería ULA Libraría Social
- 20:30 horas - Marc Guscin firma La piedra del destino en la caseta de la librería Arenas
- 20:30 horas - Abril Camino firma Mulleres que viven xuntas en la caseta de la librería Lume
Feria de Artesanía Mostrart
La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.
A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.
El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.
Exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira
El día de hoy podemos disfrutar de la exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira, estrenada el pasado 28 de julio. Se podrá visitar en la Casa Museo Casares Quiroga de manera gratuita hasta el próximo sábado 8.
Esta muestra se centra en la mirada colectiva de la Asociación Nonito Pereira en el Festival Noroeste a través de la creación artística y la memoria visual. El objetivo de Reversións do Noroeste es poner en valor la imagen del patrimonio sonoro y emocional de la ciudad herculina.
Exposición Stons de Xulia Pisón
A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.
La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.