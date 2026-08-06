Oleiros (A Coruña) ya tiene programa para sus fiestas de Santa María y San Roque: espuma, pulpo, verbenas y churrascada

Imagen de archivo de una actuación de la Orquesta Los Satélites. Twitter

Oleiros ya calienta motores para celebrar sus tradicionales fiestas de Santa María y San Roque, que tendrán lugar del 12 al 16 de agosto con un programa que combina actos religiosos, propuestas gastronómicas, actividades infantiles, carreras populares y numerosas actuaciones musicales.

Las fiestas arrancarán el mismo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar, y se prolongarán durante cinco jornadas en las que no faltarán las verbenas, las degustaciones populares y las citas pensadas para el público familiar.

Esta es la programación completa día por día para que no te pierdas ninguna actividad.

Miércoles 12: fiesta de la espuma, pulpo y primera verbena

La programación comenzará a las 17:00 horas con hinchables y una fiesta de la espuma para los más pequeños.

Ya por la noche, a las 20:30 horas, tendrá lugar una degustación de pulpo á feira, amenizada por la actuación de Dos en Punto. La jornada concluirá con una verbena a partir de las 22:00 horas, protagonizada por la orquesta New York.

Jueves 13: deporte, langostinos y Los Satélites

El jueves arrancará con la Carrera Infantil, prevista para las 18:30 horas, antes de la celebración, a las 19:00 horas, de la XII Carrera Popular Memorial Jesús Criado.

La gastronomía volverá a tener un papel protagonista desde las 21:00 horas con una degustación de langostinos a la plancha.

La música pondrá el broche a la jornada con la verbena de la orquesta Los Satélites, que comenzará a las 22:00 horas.

Viernes 14: cine infantil, alfombra floral y música en directo

Las actividades del viernes comenzarán a las 17:00 horas con una sesión de cine infantil.

Dos horas más tarde, a las 19:00 horas, dará comienzo la elaboración de la tradicional alfombra floral.

A partir de las 20:30 horas habrá una degustación de bolos preñados, acompañada por las actuaciones de Clandestinos, Los Alcántara y Malditos Pendejos.

Sábado 15: misa, sesión vermú y verbena

El día grande en honor a Santa María arrancará a las 09:00 horas con las tradicionales dianas y alboradas.

A las 13:00 horas se celebrará la misa solemne y, a continuación, tendrá lugar la sesión vermú con la actuación del grupo Folliñas.

La programación concluirá con una gran verbena a partir de las 21:30 horas, amenizada por la orquesta Fuego y la discoteca móvil CDC.

Domingo 16: San Roque y gran churrascada

Las fiestas finalizarán el domingo con la celebración de San Roque.

La jornada comenzará con la misa solemne a las 13:00 horas y continuará, desde las 14:00 horas, con una sesión vermú acompañada por la orquesta Acordes y una gran churrascada popular.

Por la tarde, desde las 16:00 horas, habrá campeonatos de tute, parchís, dominó y bingo.

El cierre de las fiestas llegará a las 20:30 horas, con la continuación de la churrascada y una última verbena protagonizada por la orquesta Acordes y el DJ JJ Compota.