Gran feria del marisco el 8 y 9 de agosto con raciones desde 5 euros en este pueblo junto al mar

Los amantes del marisco tienen una cita este fin de semana en la comarca de Ferrol. Mugardos ultima los detalles para uno de los eventos más esperados del verano.

El 8 y 9 de agosto son las fechas elegidas para la celebración de la tradicional Festa do Marisco, que, una edición más, contará con productos del mar a precios populares.

Pulpo, cigalas y más a precios populares

El marisco es el gran emblema gastronómico de Galicia. Los mejillones, el pulpo, las navajas y las cigalas, entre otros, son reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

Pues bien, este fin de semana será una ocasión perfecta para visitar Mugardos, ya que la Festa do Marisco ofrecerá la oportunidad de degustar estos productos del mar junto a otro de los grandes protagonistas de la gastronomía gallega: el churrasco.

La XII Festa do Marisco, organizada por el Club do Mar, dará comienzo el sábado 8 de agosto a partir de las 13:00 horas. Durante esta primera jornada, los asistentes podrán degustar mejillones, navajas, cigalas y churrascos, en un ambiente amenizado por DJ Mike.

La celebración continuará por la tarde, a partir de las 20:00 horas, con un nuevo turno de degustaciones y la actuación del grupo La Promesa.

Al día siguiente, la fiesta gastronómica continuará con una nueva propuesta culinaria: pulpo con cachelos y pan, mejillones y empanada de atún, hasta agotar existencias. La música correrá a cargo del grupo As Pías y, de nuevo, DJ Mike.

Tabla de precios de la Festa do Marisco

La Festa do Marisco contará con precios populares y aptos para todos los bolsillos, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan disfrutar de algunos de los mejores productos del mar. A continuación, te dejamos la tabla de precios:

Mejillones: 5 euros

5 euros Navajas: 12 euros

12 euros Cigalas: 12 euros

12 euros Churrasco: 12 euros

12 euros Pulpo con cachelos y pan: 12 euros

12 euros Empanada de atún: 3 euros

Fiesta de los callos a 20 minutos de Ferrol

Paralelamente, la parroquia de San Xoán de Piñeiro celebrará la edición número 17 de su emblemática Festa dos Callos el 8 de agosto.

Habrá callos y churrasco por la mañana, desde las 13:30 horas, y por la noche, desde las 21:00 horas. El precio de la ración será de 12 euros.

Además, se instalarán hinchables para los más pequeños puedan disfrutar de la jornada, y Lidia Sueiro amenizará la cena con una actuación musical a partir de las 20:00 horas.