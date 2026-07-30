La orquesta París de Noia anuncia todas sus actuaciones de agosto 2026

La orquesta París de Noia ha anunciado todas las actuaciones que prepara para el mes de agosto de 2026, sin duda, el de mayor actividad de todo el verano en Galicia. La formación originaria de este pueblo de A Coruña tendrá 28 de 31 días del mes ocupados, descansando únicamente los días 3, 4 y 5 de agosto.

La mayor parte de las actuaciones de "La París" serán en Galicia, con paradas en todas las provincias gallegas a lo largo del mes. No obstante, también se la verá en otros lugares de España, como en Madrid, Cáceres y Badajoz (Extremadura), Medio Cudeyo (Cantabria), Avilés (Asturias) y Salamanca (Castilla y León).

Gran parte de sus actuaciones serán en la provincia de A Coruña, con parada en las emblemáticas fiestas de Betanzos, Melide, Ordes, Sada, Bertamiráns, Vimianzo y Ferrol, además de en las celebraciones de Noia, su lugar de origen.

La agenda completa de la orquesta París de Noia en agosto