Confirmado: triple fiesta gastronómica donde comer a reventar percebes a buen precio este fin de semana

Este fin de semana no será un inicio de agosto cualquiera. La agenda de ocio en Galicia incluye una triple fiesta gastronómica donde comer a reventar percebes a buen precio.

El verano gallego no puede entenderse sin sus numerosas fiestas gastronómicas. En ellas, los productos del mar son protagonistas, con el percebe como rey indiscutible.

Triple fiesta gastronómica del percebe en Galicia

De hecho, en un mismo fin de semana, Galicia reunirá tres fiestas de exaltación del percebe en las provincias de A Coruña y Lugo.

En concreto, los municipios de Aguiño, Cedeira y Rinlo rendirán homenaje a este apreciado crustáceo con tres celebraciones que pondrán en valor uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía gallega.

Así será la Fiesta del Percebe de Aguiño

Declarada de Interés Turístico de Galicia, la Fiesta del Percebe de Aguiño organiza cada año, desde 1997, diferentes actividades, como concursos de degustación de percebes, exhibiciones de cocina en vivo, música y danzas tradicionales.

En esta ocasión, Aguiño ha escogido el 2 de agosto para celebrar este importante evento gastronómico y cultural, una de las citas más esperadas del verano en la villa.

A partir de las 12:00 horas, y junto al mar, los asistentes podrán degustar percebes hasta agotar existencias. Además de la degustación de este apreciado producto, la jornada estará amenizada con música en directo.

Cedeira marca en rojo el 1 y 2 de agosto

El 1 y 2 de agosto son las fechas elegidas para la celebración de la Fiesta del Percebe de Cedeira, que distribuirá cientos de kilos de percebes a lo largo del fin de semana.

En horario de 12:00 a 17:00 horas, los asistentes podrán comer a reventar este crustáceo rico en minerales, como el selenio, el magnesio y el fósforo, y vitaminas del grupo B, como tiamina, riboflavina y niacina.

De forma paralela, Cedeira celebrará el 2 de agosto una fiesta acuática con hinchables en la playa de Area Longa. El horario de apertura será de 16:30 a 19:30 horas y para poder participar, será necesario inscribirse el mismo día del evento.

Rinlo contará con un servicio especial de autobuses

Rinlo celebrará el sábado, día 1 de agosto, su tradicional Fiesta del Percebe, una cita que busca poner en valor un producto de extraordinaria calidad y que los asistentes podrán degustar a precios populares.

El evento contará de nuevo con 'Percebus', el servicio de transporte público gratuito durante la festividad.

"Recordad los horarios de 12:00 a 15:00 horas, desde la Estación de Autobuses de Ribadeo a Rinlo, de forma continuada. Y de 21:00 a 01:00 horas, en lugar de dos vamos a contar con tres autobuses", adelanta el alcalde de Ribadeo, Dani Vega.