Las fiestas de Culleredo (A Coruña) alcanzan su ecuador tras reunir a decenas de miles de personas

Las fiestas patronales de Culleredo han superado su ecuador después de varias jornadas de celebraciones en distintas parroquias del municipio que, según el Concello, han congregado a decenas de miles de personas.

El cierre de los festejos de O Burgo, en la madrugada de este martes, volvió a reunir a una multitud para presenciar los tradicionales fuegos artificiales sobre la ría, uno de los momentos más esperados del calendario festivo.

Hasta ahora, las celebraciones ya han pasado por A Corveira, Peiro, Ledoño, Vilaboa, Castelo y O Burgo, atrayendo a miles de visitantes llegados desde distintos puntos de Galicia y contribuyendo, según destaca el gobierno local, a dinamizar de forma significativa la actividad del sector hostelero.

El programa festivo encara ahora su segunda mitad, con nuevas citas repartidas por diferentes parroquias del municipio hasta finales del verano.

Sésamo toma el relevo este fin de semana

La próxima parada será la parroquia de Sésamo, que celebrará sus fiestas del 1 al 3 de agosto con un programa que incluirá verbenas, una churrascada, actividades infantiles y otras propuestas dirigidas a todos los públicos.

Una semana más tarde, las celebraciones se trasladarán de forma simultánea a las parroquias de Almeiras, Orro y Sueiro, mientras que durante el resto del mes de agosto será el turno de Celas, Boedo, Castro-Laxe y Culleredo.

Desde el Ayuntamiento ponen en valor el trabajo realizado por las distintas comisiones de fiestas, responsables de organizar programas con actividades gastronómicas, actuaciones musicales y propuestas para todas las edades.

El gobierno local asegura que mantendrá su colaboración con estas entidades para seguir impulsando unas celebraciones que, además de dinamizar la vida social de las parroquias, contribuyen a reforzar la actividad económica y el atractivo turístico del municipio.