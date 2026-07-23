Curtis (A Coruña) regresa a 1900 con una nueva edición de su tradicional feria

Curtis volverá este fin de semana a comienzos del siglo XX con su Feira 1900. Serán dos días, el 25 y 26 de julio, en los que la fiesta se dedicará a la música y baile tradicional gallego con un programa con actuaciones, exposiciones, demostraciones de oficios y talleres.

Aquí se rememorarán las antiguas ferias de la localidad en un momento en el que la llegada del ferrocarril trajo prosperidad para Curtis.

Este año, entre las actuaciones musicales destacan Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre y Xosé Lois Romero & Aliboria.

Programa

El sábado 25 la fiesta comenzará a las 11:00 horas con el pasacalles de Os Garatuxeiros y seguirá a las 12:00 horas con la actuación musical y baile de la Asociación Mulleres da Carballeira.

Una hora después tendrá lugar la apertura oficial de la feria con un pregón a cargo del director xeral de Turismo, Xosé Manuel Merelles. La sesión vermú posterior estará a cargo de Antonio Barros.

Por la tarde, a las 17:30 horas actuará la Charanga Os Celtas y a las 19:30 horas lo hará Quinta Receita, ambos en A Carballeira. Por este escenario pasará a las 21:00 horas Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre.

El domingo habrá pasacalles de 11:00 a 12:30 horas con Os Garatuxeiros y Faragullas y a las 12:00 horas se podrá ver la obra de teatro infantil Vicki e a felicidade. El baile de las Mulleres da Carballeira será a las 12:30 horas.

Una hora más tarde Eric Hidalgo pondrá la sesión vermú en la estación.

Por la tarde, a las 19:30 horas, el Paseo das Mozas con Embruxo recorrerá las calles y a las 20:30 horas, de nuevo en A Carballeira, actuarán Xosé Lois Romero & Aliboria.

Durante los dos días de feria habrá seis exposiciones gratuitas en la Casa María Antonia Dans, una muestra fotográfica de Laura Míguez en Maragata, otra de Curtis na Lembranza - D'o íntimo, otra de coches antiguos, una más de trajes antiguos del Ballet Rei de Viana y trajes tradicionales de María Susana Peleteiro, estas dos últimas en la estación de tren.

Los oficios tradicionales también tendrán protagonismo con demostraciones de forja, cantero, talla de madera, cestería, taller de cuero, tornero, elaboración de gaitas, palilleiras de Betanzos, talla de cristal, cerámica, espartero, cosmética natural y una muestra de etnobotánica gallega.

El programa se completa con juegos tradicionales en A Carballeira, talleres de cerámica y de elaboración de accesorios con fieltro y de jabón y cosmética natural.

El chef André Arzúa ofrecerá showcookings ambos días a las 11:30, 16:00 y 18:00 horas, con inscripción previa en el Whatsapp 659 11 77 87.

Para celebrar la feria, desde el viernes a las 19:00 horas se cerrará el acceso a la avenida Principal y a las calles Pilar Pena, Emilio Martínez Sánchez, Antonio Pintor y Tío Benito do Santo. Los garajes quedarán inhabilitados.

Además, la parada de autobús se moverá al entorno del Espazo Xove de Curtis.