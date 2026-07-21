Un barrio de Ferrol celebra este miércoles sus fiestas con misa, pasacalles y fiesta infantil

El próximo miércoles, el barrio de A Magdalena, declarado conjunto histórico-artístico en 1983, celebrará por segundo año consecutivo su fiesta patronal en honor a la festividad de Santa María Magdalena, con la colaboración del Concello de Ferrol.

Se trata de una iniciativa de la Asociación de Vecinos A Magdalena, que continúa trabajando por el bienestar, la defensa y la dinamización del barrio.

La festividad dará comienzo a las 11:00 horas con la celebración de una misa en la Concatedral de San Julián, en la que la música correrá a cargo de la Coral Polifónica Ferrolana 'A Magdalena'.

Tras la ceremonia religiosa, dará comienzo la procesión con la imagen de Santa María Magdalena, que estará acompañada por la Agrupación Musical ACOTAGA. Con salida desde la Concatedral, recorrerá las calles Iglesia, Sánchez Barcaiztegui, Magdalena, Arce, Real, Coruña, Iglesia y regresará a San Julián.

Ya por la tarde, a partir de las 18:30 horas, comenzará el pasacalles de la Asociación Cultural Musical ACOTAGA y de otros grupos de música tradicional. Con salida desde la plaza de Armas, recorrerán las calles Dolores y Real y realizarán una actuación en la plaza de Amboage.

Por último, entre las 19:30 y las 20:30 horas llegará el momento de la diversión para los más pequeños, con la celebración de una Fiesta Infantil, abierta al público y gratuita, en la plaza de Amboage y a cargo de 'La Guagua'.

De este modo, la Asociación de Vecinos A Magdalena muestra su compromiso de dar continuidad a la Fiesta Patronal, que ampliará su programación año tras año con el objetivo de convertirse en un referente festivo de la ciudad de Ferrol.