Gran mercadillo artesano y sardiñada popular a partir del 17 de julio en este bonito pueblo junto al mar

Un año más los vecinos de Mera, en Oleiros (A Coruña), están a la espera del comienzo de sus tradicionales fiestas de verano.

Estas tendrán lugar del viernes 17 al domingo 19 de julio y contarán con una animada programación a la altura de la ocasión.

Sesión vermú, chocolatada y mucho más

Una gran sardiñada popular abrirá las fiestas de Mera el viernes 17. El evento gastronómico arrancará a las 20:00 horas y estará amenizado por la Asociación Cultural A Marola.

A continuación actuará el grupo de samba Maladros. Después, la fiesta continuará con la disco móvil Impacto y la música de DJ Cotelo.

Al día siguiente, la fiesta arrancará a la hora del vermú con una actuación de Laura Ocampo. Por la tarde, tendrá lugar la apertura del Mercado Mariñeiro, enmarcado dentro de la II Festa Mariñeira.

En él, vecinos y visitantes podrán encontrar una amplia variedad de piezas artesanas para llevarse un recuerdo de las fiestas de Mera.

La celebración continuará con la 'Hora Feliz', de 18:00 a 20:00 horas, y culminará a las 23:00 horas con una verbena amenizada por la orquesta Marbella.

El domingo 19, último día de fiestas, contará con una variada programación para todos los públicos y gustos.

La jornada arrancará a las 12:00 horas con una misa de campaña en honor a la Virgen del Carmen, a la que le seguirá la tradicional ofrenda floral por los marineros fallecidos o desaparecidos.

El evento contará con la participación de la Coral Polifónica de Mera y la Asociación Cultural A Marola.

Después, la orquesta Fuego animará tanto la sesión vermú de las 14:00 horas como la verbena fin de fiestas a partir de las 22:00 horas. Al escenario también se subirá el DJ Javi Eiroa.

Por otro lado, los más pequeños de la casa también tendrán su espacio en la programación con una gran fiesta infantil, mientras que los mayores podrán disfrutar de una chocolatada.

Además, el mago Richard sorprenderá a todos con sus espectaculares trucos.