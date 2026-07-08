Este pueblo cerca de A Coruña celebra el Apóstol con una degustación masiva de cochinillo, Los Satélites y París de Noia

El 25 de julio es día de Santiago Apóstol, patrón de Galicia, pero en el Aquapark de Cerceda la devoción tendrá este año un acompañamiento muy terrenal: cochinillo, churrasco, pulpo y productos de la cocina gallega. La localidad de O Acevedo celebrará en su famoso Aquapark el sábado 25 de julio de 2026 la XXVIII Festa Gastronómica do Cochiño, una cita en la que el recogimiento festivo compartirá protagonismo con el buen comer, las orquestas y una sobremesa de las que hacen patria.

La jornada comenzará con música durante todo el día a cargo del grupo Faíscas da Pontraga y de la charanga Santa Compaña, un nombre especialmente oportuno para una fiesta en la que el apóstol pone la fecha y el cochinillo el aroma. A las 14:00 horas tendrá lugar el xantar-degustación, con raciones de cochinillo, churrasco, pulpo y otros productos de la cocina gallega a un precio de 15 euros cada una.

La venta anticipada está disponible del 1 al 21 de julio en el Viveiro de Empresas de Cerceda, en horario de 09:00 a 21:00 horas. Además, la marca de parcela para carpas será el 23 de julio a partir de las 17:00 horas.

Cartel de la XXVIII Festa Gastronómica do Cochiño Organizadores

Dos de las mejores orquestas de Galicia

La programación también reserva espacio para los más pequeños, con hinchables gratis desde las 15:30 hasta las 19:00 horas. Ya por la tarde-noche, Acevedo sacará toda la artillería festiva con la actuación de dos clásicos de las verbenas gallegas: Los Satélites y París de Noia, que comenzarán a tocar a partir de las 20:00 horas.

La jornada terminará a las 23:00 horas con fuegos artificiales, poniendo el broche a una celebración que combina gastronomía, música y fiesta popular. O lo que es lo mismo: en Acevedo, el día del apóstol se celebra mirando al cielo, pero también muy pendiente del plato.