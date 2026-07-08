Gran churrascada y parrochas en este barrio de A Coruña el 11 de julio: música en directo y sesión vermú

El barrio de O Ventorrillo, en A Coruña, organiza este sábado 11 de julio la primera edición de A Parrochiña. Una iniciativa vecinal que nace con la vocación de recuperar el espíritu de las fiestas populares de barrio a través de la convivencia, la gastronomía y la música en directo.

El evento tendrá lugar el próximo 11 de julio en la plaza Salvador de Madariaga a partir de las 13:00 horas. Además, cuenta con el apoyo del Concello da Coruña.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, junto con el organizador, Luis Suárez, destacó el valor de este tipo de iniciativas que nacen del tejido vecinal. "Los barrios son una parte fundamental de la identidad de A Coruña y proyectos como A Parrochiña contribuyen a fortalecer los lazos comunitarios y a crear espacios de encuentro intergeneracional a través de la cultura y la convivencia", señaló.

La programación tendrá como uno de sus principales atractivos una comida popular, pensada para reunir a familias, amistades y vecinos alrededor de la mesa, recuperando una de las tradiciones más características de las celebraciones populares. La propuesta gastronómica estará acompañada por una programación musical que se prolongará durante toda la jornada. El cartel del evento incluye una comida popular con parrochiñas y churrasco, sesión vermú y actuaciones musicales para todos los públicos.

La sesión vermú contará con la actuación de El Corta, encargado de abrir la programación musical. A lo largo de la tarde y la noche pasarán también por el escenario Os Alcántara, Clandestinos y el DJ Hugo Mosquera, configurando una oferta pensada para diferentes generaciones y estilos musicales.

La fiesta prestará también una especial atención al público infantil, con un espacio específico dedicado al ocio familiar. Durante la tarde se instalarán juegos tradicionales y artesanales de madera, así como otras actividades participativas, entre ellas un toro mecánico, para que los más pequeños también formen parte de una jornada concebida para disfrutar en comunidad.

Desde la organización destacan que A Parrochiña nace con vocación de continuidad y con la intención de consolidarse como una cita anual. Su objetivo es contribuir a crear nuevos recuerdos colectivos, fortalecer las relaciones vecinales y mantener vivas las tradiciones populares de los barrios coruñeses. "Lo más importante de esta iniciativa es su capacidad para hacer barrio, para reunir a personas de diferentes edades en torno a una misma celebración y para reivindicar el papel de los barrios como espacios vivos de convivencia y participación", concluyó Castro.