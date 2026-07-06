Las fiestas cerca de A Coruña que no te puedes perder este fin de semana: verbenas, sesión vermú y churrascada

Vilaboa, en el municipio coruñés de Culleredo, se prepara para vivir cinco días de fiesta con motivo de sus Festas 2026, que se celebrarán del viernes 10 al martes 14 de julio. La programación reunirá música, actos religiosos, sesiones vermú, verbenas y una gran churrascada, convirtiéndose en una de las citas festivas cerca de A Coruña para disfrutar este fin de semana.

El programa arrancará el viernes 10 de julio a las 22:00 horas en la Praza da Igrexa, con la actuación del Trío Miami, que será el encargado de abrir las celebraciones.

La jornada del sábado 11 comenzará temprano, a las 09:30 horas, con dianas y alboradas. A las 13:00 horas se celebrará la misa solemne en honor a Nosa Señora do Carme, cantada por la Coral Polifónica Costumes de Bergondo. Ya por la tarde, a las 14:15 horas, habrá sesión vermú en la Praza da Igrexa con Los Platinos y discomóvil. La noche estará protagonizada por una gran verbena, desde las 22:30 horas, con el grupo Fussion y discomóvil.

Las fiestas continuarán el domingo 12 de julio con dianas y alboradas a las 09:00 horas. A las 13:00 horas tendrá lugar la misa solemne en honor al Santísimo, también cantada por la Coral Polifónica Costumes de Bergondo. La sesión vermú comenzará a las 14:15 horas con el grupo Eureka y discomóvil, formación que repetirá por la noche en la gran verbena de las 22:30 horas.

El martes 14 habrá una gran churrascada

Aunque el fin de semana concentrará buena parte de la programación, las celebraciones se prolongarán hasta el martes. El lunes 13 habrá misa solemne a las 13:00 horas en honor a San Antonio en la iglesia de Laxe, y por la noche, a las 22:30 horas, verbena con la orquesta Ritmo Xoven y discomóvil.

El broche final llegará el martes 14 de julio con una gran churrascada a las 19:00 horas y una última verbena, a partir de las 22:30 horas, amenizada por la orquesta Cinema y discomóvil.