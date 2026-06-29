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Programa de las Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña: conciertos, festivales y todas las actividades
Luz Casal, Mercedes Peón, The Rapants y Fillas de Cassandra encabezan una programación que se extenderá desde mediados de julio hasta finales de agosto con música, teatro, folclore, humor y actividades familiares
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Las Fiestas de María Pita 2026 ya tienen programación completa. El Concello de A Coruña ha desvelado el calendario de actividades que llenará la ciudad durante más de un mes, con propuestas para todos los públicos repartidas por distintos escenarios.
El programa arrancará el 16 de julio con el Festival Manicómicos y se prolongará hasta el 30 de agosto con conciertos, espectáculos familiares, festivales, certámenes, fiestas de barrio y eventos ya tradicionales como el Festival Noroeste Estrella Galicia, la Batalla Naval, Viñetas desde o Atlántico, la Semana Clásica o la Romería de Santa Margarita.
A continuación puedes consultar la programación completa de las Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña, con todas las fechas, horarios y actividades anunciadas por el Concello.
Festival Manicómicos
16.07.2026 – Paseo das Pontes
- 12:30 h - Atípico Circo / Circo en familia
- 18:00 h - Circo Psikario / ¡Qué disparate!
- 20:00 h - Andrea Ríos Cía. / Morpha
- 22:00 h - Roi Borrallas / Solo
17.07.2026 – Campo da Leña
- 12:30 h - Cía. Muu / Crunch 2!
- 18:00 h - Abraham Arzate / El rompe récords
- 20:00 h - Koilara Teatro / La llegada
- 22:00 h - Always Drinking Marching Band / La calle es nuestra
18.07.2026 – Plaza Pablo Iglesias
- 12:30 h - Mina Clown / Deja que salga el sol
- 18:00 h - Mundo Costrini / The Crazy Mozarts
- 20:00 h - Paco Panjabi / Profesor de Yoga
- 22:00 h - Cía. Seon / Infinit
19.07.2026 – Santa Margarita
Exterior Casa de las Ciencias
- 12:30 h - Cía Soa / Coa cabeza nas nubes
Anfiteatro
- 19:00 h - Gala 25 aniversario
Noites de María Pita
- 01.08.2026 - Luz Casal
- 02.08.2026 - Mercedes Peón
- 03.08.2026 - La Delio Valdez
- 04.08.2026 - Los40 Summer Live (DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC,
- Adexe y Nau, AWI/AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco, Chema Rivas)
- 09.08.2026 - Ginebras
- 09.08.2026 - As Time Goes By (Borja Quiza, Teatro Colón)
- 10.08.2026 - O Libro da Selva (infantil)
- 11.08.2026 - The Rapants
- 12.08.2026 - Los Satélites
- 13.08.2026 - Fillas de Cassandra
- 15.08.2026 - Israel Fernández
Festival Noroeste Estrella Galicia
Del 5 al 8 de agosto - Echo & The Bunnymen, Bongeziwe Mabaldla, Mari Froes, Bala, SES, Catuxa Salom
Noroestiño: del 6 al 9 de agosto (Jardines de Méndez Núñez)
Certamen de Habaneras
05.08.2026 – Teatro Colón
19:30 h Presentación
- Ludus Tonalis
- Sporting Club Casino
- Grupo Entrelas
- Coral Polifónica El Eco
06.08.2026 – Teatro Colón
19:30 h Presentación
- Coral La Antigüa
- Coral Pontis Veteris
- Coral Sancta María Maris
- Coral Sagrada Familia
07.08.2026 – Plaza de María Pita
19:30 h Presentación
- Orfeón herculino
- Coral Lembranzas de Santa Cruz
- Polifónica coruñesa Canticorum
- Tuna de veteranos
08.08.2026 – Plaza de María Pita
19:30 h Presentación
- Coral polifónica Ferrolana
- El acorde secreto
- Coral Polifónica Follas Novas
09.08.2026 – Campo da Leña
19:30 h Presentación
- Coral Os Mallos
- Coral Montealto
- Corales Monelos y San Diego
- Coral Feáns
Viñetas desde o Atlántico
Del 10 al 16 de agosto.
Batalla Naval
Tendrá lugar el 14 de agosto.
Festival Internacional de Folclore
- 12.08.2026 – Campo da Leña
- 13.08.2026 – Campo da Leña
- 14.08.2026 – Plaza de María Pita
- 15.08.2026 – Campo da Leña
- 16.08.2026 – Plaza de María Pita
Cascarillarte
Del 10 al 28 de agosto
Incluye una programación familiar con teatro, magia, música y cuentos en distintos barrios
Semana Clásica
- 18.08.2026 – Orquestra Gaos
- 19.08.2026 – Orquestra de Cámara de Galicia
- 21.08.2026 – Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia
- 22.08.2026 – Orquestra Sinfónica de Galicia
- 23.08.2026 – Banda Municipal de Música
Romería de Santa Margarita
Tendrá lugar entre el 28 y el 30 de agosto
Fiestas de Barrio
- 14-16.08.2026 – A Gaiteira
- 18.08.2026 – Festa da Fresa (Eirís)
- 19-21.08.2026 – Castrillón (incluye Festival Rock&Roll Star el día 20, con Javier Andreu, de La Frontera; Javier Ojeda, de Danza Invisible y Manuel España, de La Guardia)
- 21-23.08.2026 – Sagrada Familia
- 22.08.2026 – Pedralonga
Otros festivales
- Lembranza Rock – 14 y 15 de agosto (Parque Europa)
- Festival de Electrónica Coruñés – 14 y 15 de agosto (Santa Margarita)
- BeatOut - 20, 21 y 22 de agosto (Santa Margarita)
- As Noites do Parque - Judeline (26.08.2026) y Valeria Castro (27.08.2026)