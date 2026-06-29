Programa de las Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña: conciertos, festivales y todas las actividades

Fiestas de María Pita en A Coruña. Concello da Coruña

Las Fiestas de María Pita 2026 ya tienen programación completa. El Concello de A Coruña ha desvelado el calendario de actividades que llenará la ciudad durante más de un mes, con propuestas para todos los públicos repartidas por distintos escenarios.

El programa arrancará el 16 de julio con el Festival Manicómicos y se prolongará hasta el 30 de agosto con conciertos, espectáculos familiares, festivales, certámenes, fiestas de barrio y eventos ya tradicionales como el Festival Noroeste Estrella Galicia, la Batalla Naval, Viñetas desde o Atlántico, la Semana Clásica o la Romería de Santa Margarita.

A continuación puedes consultar la programación completa de las Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña, con todas las fechas, horarios y actividades anunciadas por el Concello.

Festival Manicómicos

16.07.2026 – Paseo das Pontes

12:30 h - Atípico Circo / Circo en familia

18:00 h - Circo Psikario / ¡Qué disparate!

20:00 h - Andrea Ríos Cía. / Morpha

22:00 h - Roi Borrallas / Solo

17.07.2026 – Campo da Leña

12:30 h - Cía. Muu / Crunch 2!

18:00 h - Abraham Arzate / El rompe récords

20:00 h - Koilara Teatro / La llegada

22:00 h - Always Drinking Marching Band / La calle es nuestra

18.07.2026 – Plaza Pablo Iglesias

12:30 h - Mina Clown / Deja que salga el sol

18:00 h - Mundo Costrini / The Crazy Mozarts

20:00 h - Paco Panjabi / Profesor de Yoga

22:00 h - Cía. Seon / Infinit

19.07.2026 – Santa Margarita

Exterior Casa de las Ciencias

12:30 h - Cía Soa / Coa cabeza nas nubes

Anfiteatro

19:00 h - Gala 25 aniversario

Noites de María Pita

01.08.2026 - Luz Casal

02.08.2026 - Mercedes Peón

03.08.2026 - La Delio Valdez

04.08.2026 - Los40 Summer Live (DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC,

Adexe y Nau, AWI/AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco, Chema Rivas)

09.08.2026 - Ginebras

09.08.2026 - As Time Goes By (Borja Quiza, Teatro Colón)

10.08.2026 - O Libro da Selva (infantil)

11.08.2026 - The Rapants

12.08.2026 - Los Satélites

13.08.2026 - Fillas de Cassandra

15.08.2026 - Israel Fernández

Festival Noroeste Estrella Galicia

Del 5 al 8 de agosto - Echo & The Bunnymen, Bongeziwe Mabaldla, Mari Froes, Bala, SES, Catuxa Salom

Noroestiño: del 6 al 9 de agosto (Jardines de Méndez Núñez)

Certamen de Habaneras

05.08.2026 – Teatro Colón

19:30 h Presentación

Ludus Tonalis

Sporting Club Casino

Grupo Entrelas

Coral Polifónica El Eco

06.08.2026 – Teatro Colón

19:30 h Presentación

Coral La Antigüa

Coral Pontis Veteris

Coral Sancta María Maris

Coral Sagrada Familia

07.08.2026 – Plaza de María Pita

19:30 h Presentación

Orfeón herculino

Coral Lembranzas de Santa Cruz

Polifónica coruñesa Canticorum

Tuna de veteranos

08.08.2026 – Plaza de María Pita

19:30 h Presentación

Coral polifónica Ferrolana

El acorde secreto

Coral Polifónica Follas Novas

09.08.2026 – Campo da Leña

19:30 h Presentación

Coral Os Mallos

Coral Montealto

Corales Monelos y San Diego

Coral Feáns

Viñetas desde o Atlántico

Del 10 al 16 de agosto.

Batalla Naval

Tendrá lugar el 14 de agosto.

Festival Internacional de Folclore

12.08.2026 – Campo da Leña

13.08.2026 – Campo da Leña

14.08.2026 – Plaza de María Pita

15.08.2026 – Campo da Leña

16.08.2026 – Plaza de María Pita

Cascarillarte

Del 10 al 28 de agosto

Incluye una programación familiar con teatro, magia, música y cuentos en distintos barrios

Semana Clásica

18.08.2026 – Orquestra Gaos

19.08.2026 – Orquestra de Cámara de Galicia

21.08.2026 – Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia

22.08.2026 – Orquestra Sinfónica de Galicia

23.08.2026 – Banda Municipal de Música

Romería de Santa Margarita

Tendrá lugar entre el 28 y el 30 de agosto

Fiestas de Barrio

14-16.08.2026 – A Gaiteira

18.08.2026 – Festa da Fresa (Eirís)

19-21.08.2026 – Castrillón (incluye Festival Rock&Roll Star el día 20, con Javier Andreu, de La Frontera; Javier Ojeda, de Danza Invisible y Manuel España, de La Guardia)

21-23.08.2026 – Sagrada Familia

22.08.2026 – Pedralonga

Otros festivales