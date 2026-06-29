Pontedeume (A Coruña) revive la Edad Media con el XVI Feirón dos Andrade este fin de semana

Pontedeume volverá a transformarse este fin de semana en una auténtica villa medieval. Del viernes 3 al domingo 5 de julio, el municipio celebrará la XVI edición del Feirón Medieval dos Andrade, una de las citas más esperadas del verano en la comarca, con tres jornadas repletas de mercado, animación, espectáculos y actividades para todos los públicos.

Las calles del casco histórico acogerán decenas de puestos de artesanía y alimentación, además de pasacalles musicales, teatro, malabares, exhibiciones de combate, talleres, campamentos temáticos y propuestas infantiles que trasladarán a vecinos y visitantes a la época medieval.

La inauguración tendrá lugar el viernes a las 17:30 horas, con la apertura del mercado. A partir de las 18:00 horas comenzarán a funcionar las zonas de atracciones y juegos tradicionales, además del campamento medieval y el de orcos y brujas. La jornada culminará con un espectáculo de fuego, circo y pirotecnia en la Plaza del Convento.

El sábado será el día con mayor actividad. Desde las 11:00 horas abrirán el mercado y los diferentes espacios temáticos, entre ellos el Campamento "Viaxeiros no Tempo", donde habrá demostraciones de herrería, talla de madera, pintacaras, combates y exhibiciones de armas. Tampoco faltarán los pasacalles, el teatro de calle, los juegos vikingos, la música tradicional y la esperada Revuelta Irmandiña, que recreará el enfrentamiento entre los irmandiños y el señor de Andrade. La noche concluirá con un espectáculo de luz, música y danza, seguido de la tradicional Santa Compaña recorriendo las calles del mercado.

El domingo continuará la programación desde las 11:00 horas con nuevas exhibiciones, teatro, música y actividades infantiles. A las 13:45 horas se entregarán los premios del concurso de vestimenta medieval y, ya por la noche, un desfile con todos los artistas pondrá el broche final a esta decimosexta edición antes del cierre oficial del mercado.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran la gincana de juegos medievales, el túnel del terror medieval, el campamento Dark Fantasy, la "Eira dos Nenos", dedicada a juegos tradicionales para los más pequeños, y el Campamento "Viaxeiros no Tempo", que permitirá conocer cómo era la vida en un asentamiento medieval mediante talleres, exhibiciones y recreaciones históricas.