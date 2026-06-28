Noemí Díaz dará el pregón de las fiestas de Peruleiro-Mariñeiros, en A Coruña, tras dimitir como concejala

El barrio de Peruleiro-Mariñeiros celebrará sus tradicionales Festas do Carme durante tres días, del 17 al 19 de julio, en una programación impulsada por la Asociación Veciñal Peruleiro-Mariñeiros, una entidad con casi cuatro décadas de trayectoria.

El programa incluye actividades musicales, gastronómicas, familiares y culturales, además de propuestas solidarias y un mercado de artesanía que se estrenará este año como una de las principales novedades.

Noemí Díaz, pregonera tras dimitir

La celebración arrancará el viernes 17 de julio a las 20:00 horas con el pregón inaugural, que correrá a cargo de Noemí Díaz, exconcelleira y vecina del barrio. A continuación, la música tomará el relevo con la actuación de la cantante Begoña García a las 21:00 horas y una sesión del DJ Javito a partir de las 23:30 horas.

El sábado 18 comenzará con una chocolatada popular a las 11:00 horas, seguida de un cuentacuentos en gallego a cargo de Laurita Pita a las 12:00. La mañana se cerrará con una sesión vermú del Grupo Miami a las 14:00 horas.

Por la tarde, el programa se centrará en el público infantil con actividades, hinchables y fiesta de la espuma desde las 17:00 horas. La jornada continuará a las 20:00 horas con la actuación de la Nova Trova Coruñesa, seguida de verbena a cargo del Grupo Miami a las 22:30 horas y sesión DJ con Juamn a partir de las 00:30 horas.

El domingo 19 abrirá la última jornada festiva con un pasacalles del grupo de música tradicional Donaire a las 11:00 horas. A las 13:30 horas tendrá lugar una sesión vermú con Gremlins Pop Rock, mientras que por la tarde habrá sesión de tardeo con DJ Mon a las 15:30 horas y el cierre musical llegará a las 20:00 horas con la actuación del grupo The Muppets.

Como novedad, durante el sábado y el domingo se celebrará por primera vez un mercado de artesanía en horario de 11:00 a 18:00 horas, con la participación de entidades de carácter solidario como la asociación Bolboretas A Coruña Dragon Boat BCS, además de un punto de recogida de alimentos no perecederos destinado a la Cociña Económica de A Coruña.