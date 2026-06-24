Más de 200.000 personas celebran San Juan en las playas y barrios de A Coruña

A Coruña volvió a iluminarse con luz propia esta madrugada de San Juan. Cientos de hogueras alumbraron, como es habitual cada madrugada del 24 de junio, el paseo marítimo de la ciudad y los distintos barrios. Las previsiones se cumplieron con creces, pues más de 200.000 personas celebraron la Noite Meiga, la mitad en los arenales y la otra en las hogueras de los barrios, según los datos contabilizados por el Concello.

A medianoche tuvo lugar el tradicional prendido de la falla situada en la playa de Riazor, que contó con la presencia de representantes del Club Voleibol Ciudad de A Coruña, Maristas, Victoria, Marineda Hockey, Deportivo, Básquet Coruña y Liceo junto a la alcaldesa, Inés Rey, en reconocimiento a los logros conseguidos por estas entidades durante la temporada.

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Este año la falla tenía como eje central el eclipse solar que podrá contemplarse en A Coruña el próximo 12 de agosto, uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años. Junto a él aparecían otros símbolos reconocibles de la ciudad, como la Torre de Hércules, las galerías de la Marina o el Millennium.

Los coruñeses calentaron motores ya desde por la mañana, aunque por la tarde la cantidad de personas creció notablemente. La calle San Juan, la plaza de la Urbana, la plaza de la Cormelana y el Campo de la Leña fueron solo algunas de las zonas de A Coruña que animaron el ambiente ya al filo de las 19:00 horas. En ese momento las brasas comenzaban a encenderse y las sardinas, criollos y churrasco a ponerse al fuego.