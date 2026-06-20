Avanza el montaje de la falla de San Juan en A Coruña: la base está a punto de completarse

A falta de tres días para San Juan, la ciudad ultima los preparativos para celebrar la 'Noite Meiga'. Entre ellos, la tradicional falla de la playa de Riazor, cuyo montaje avanza a buen ritmo. Este sábado por la tarde, la base ya dejaba ver gran parte de la estructura, prácticamente terminada a falta de incluir las figuras.

Este año girará en torno al eclipse solar que se podrá ver en la ciudad el próximo 12 de agosto como elemento principal, además de otras referencias a la ciudad y un guiño a los equipos deportivos que han cosechado grandes éxitos esta temporada.

El encargo de crear la falla recae desde hace años sobre Romero Arte y su trabajo comienza meses antes de la noche de San Juan con el diseño de los primeros bocetos.

El pasado viernes a primera hora de la mañana empezaron el montaje en la playa y este sábado continúan con la base de la falla casi finalizada, ante la atenta mirada de algunos bañistas y curiosos que pasean por el paseo marítimo.

El montaje de la falla durará un total de cuatro días, así que quienes pasen por el paseo marítimo podrán seguir viendo en lo que queda de fin de semana su evolución. Además del eclipse, que ocupará un lugar central, se colocarán otros elementos icónicos de la ciudad como sus galerías o el Obelisco. Previsiblemente no faltará la Torre de Hércules, un clásico que se ve en las fallas de San Juan prácticamente todos los años, y las meigas.

Los encargados de prender la falla la noche del 23, cuando den las 0:00 horas, serán representantes del Club Voleibol Ciudad de A Coruña, del Maristas, del Victoria, del Marineda Hockey, del Dépor, del Básquet Coruña, y del Liceo, todos ellos por sus éxitos deportivos, junto a la alcaldesa, Inés Rey. El deporte local estará también representado en la propia escultura, que hará referencia a sus logros, muchos de ellos ascensos a las máximas categorías de sus respectivas competiciones.