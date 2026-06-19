Trump y Netanyahu arderán a medianoche en San Juan: así será la falla de Oleiros (A Coruña)

El municipio coruñés de Oleiros volverá a quemar este San Juan en la playa de Bastiagueiro su tradicional falla. Este año tendrá dos protagonistas muy vinculados con la actualidad: el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente israelí Benjamin Netanyahu.

La falla estará situada en el centro del arenal y comenzará a arder a las 12 de la noche. Los dos estarán representados como cowboys agarrados a un misil con sus respectivas banderas y espuelas. La idea, según el propio Concello, es prenderle fuego para simular su despegue.

Según señalan en un comunicado de prensa, se están preparando para "una espectacular falla en la que serán quemados los dos individuos que están poniendo en riesgo extremo a la humanidad".

Asimismo, indican que "Donald Trump y Benjamin Netanyahu son los responsables directos del genocidio en Gaza, de miles de asesinatos en todo el mundo y de conducirnos a una grave crisis económica de dimensiones todavía impredecibles, entre muchas otras violaciones del derecho internacional".

Abierto el plazo para solicitar hogueras

A falta de cuatro días para la noche más mágica del año, el Concello mantiene abierto el plazo para solicitar autorización para hogueras en playas y otros espacios del municipio que finalizará el 22 de junio. Las solicitudes pueden tramitarse por sede electrónica o presencialmente en el Registro municipal.

También se repartirá leña gratuita en las playas para evitar el uso de materiales peligrosos o contaminantes y estará prohibido introducir botellas de cristal en las zonas de hogueras.