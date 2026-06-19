Comienza en Riazor el montaje de la falla de San Juan de A Coruña

Desde hace más de 40 años una de las protagonistas indiscutibles del San Juan coruñés es su falla. Cada año se monta en la playa de Riazor en los días previos a la Noite Meiga para su quema cuando llega la medianoche del 23 de junio. La de este año tendrá al eclipse solar que se podrá ver en la ciudad el próximo 12 de agosto como elemento principal, además de otras referencias a la ciudad y un guiño a los equipos deportivos que han cosechado grandes éxitos esta temporada.

El trabajo, siempre a cargo de Romero Arte, comienza meses antes de la noche de San Juan con el diseño de los primeros bocetos.

Estos comienzan a hacerse realidad, primero en un taller, y ahora en la propia playa con unos trabajos que comenzaron a primera hora de esta misma mañana, llamando la atención de algunos curiosos.

El montaje de la falla se extenderá durante cuatro días, así que quienes pasen por el paseo marítimo podrán ver desde este viernes y a lo largo del fin de semana su evolución. Además del eclipse, que ocupará un lugar central, se colocarán otros elementos icónicos de la ciudad como sus galerías o el Obelisco. Probablemente no falten la Torre de Hércules, un clásico que se ve en las fallas de San Juan prácticamente todos los años, y las meigas.

El resultado se podrá ver el próximo lunes, un día antes de la celebración de San Juan.

En la noche del 23, cuando den las 0:00 horas, representantes del Club Voleibol Ciudad de A Coruña, del Maristas, del Victoria, del Marineda Hockey, del Dépor, del Básquet Coruña, y del Liceo, todos ellos por sus éxitos deportivos, prenderán la falla junto a la alcaldesa, Inés Rey. El deporte local estará también representado en la propia escultura, que hará referencia a sus logros, muchos de ellos ascensos a las máximas categorías de sus respectivas competiciones.