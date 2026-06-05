El barrio de Palavea, en A Coruña, celebra del 13 al 14 de junio sus fiestas patronales

La asociación vecinal 'Os nosos lares' que abarca los barrios de Palavea, Santa Gema, Río de Quintas y la zona de la Ponte da Pasaxe, en A Coruña, celebrará los días 13 y 14 de junio sus fiestas patronales en honor a San Antonio y Santa Cristina.

Las fiestas, diseñadas para diferentes edades y opciones de ocio y que contarán con grupos locales, se desarrollarán en el entorno de la plaza Padre Busto. El inicio de las celebraciones será el sábado a las 13:00 horas con una sesión vermú a cargo del grupo Los Kibbis. La programación continuará a las 16:00 horas con una actuación del grupo de musicoterapia del barrio, el Grupo de Musicoterapia de Palavea, dirigido por Luis 'Fixoi', exbatería de Los Satélites.

A las 17:00 horas se aprovechará para conmemorar el 50 aniversario de la entidad con la presentación de un libro de fotografía de José Carlos Alonso sobre Palavea. Esta presentación tendrá lugar en el Centro Cívico de Palavea. A esa misma hora actuará en el escenario el grupo de rock Mr. Kamándula.

Posteriormente, a las 18:00 horas, se celebrará una sesión de iniciación a la esgrima a cargo del coruñés Club de Esgrima 100 Tolos (@100tolos). A la misma hora, el público podrá disfrutar de la actuación de la Agrupación Musical Emilia Pardo Bazán.

Cartel de las fiestas de Palavea 2026 Cedida

A las 20.00 horas tendrá lugar la actuación conjunta de Kamino Karachi (@caminokarachi), de Totó Barreiro; Gitano Antón (Antonio Moreno Amador, @gitanoanton_), conocido por formar junto a El Langui el grupo madrileño La Excepción; y Maxi Jeremies (@maxijeremies), cantante y guitarrista madrileño.

La programación musical nocturna continuará con la actuación del grupo Los Platinos, a partir de las 21:30 horas (@los.platinos) (@the_muppets_rock_covers). La jornada concluirá con una sesión de DJ Takesound (@takesound_djshow).

Procesión de San Antonio y Santa Cristina

El domingo 14 de junio la fiesta comenzará a las 10:00 horas con la alborada a cargo de la Asociación Cultural Folclórica Folerpas y, a las 12:00 horas, con la tradicional misa en la capilla de San Eduardo de Palavea, una capilla privada que solo abre sus puertas una vez al año para la celebración de esta misa popular. A continuación tendrá lugar la tradicional procesión de San Antonio y Santa Cristina por las calles del barrio.

Tras la procesión, en torno a las 14:00 horas, se celebrará una sesión vermú a cargo de Yeisimusic (@yeisimusic). A partir de las 17:00 horas se pondrá en marcha un área infantil con diversos juegos que incluirá una fiesta de la espuma.

Desde las 18:00 horas habrá animación musical de la Asociación Cultural La Trova. A continuación actuará el grupo coruñés de rock y pop Grupo 13 B (@13bpopandrock). Al finalizar esta actuación, en torno a las 21:00 horas, se celebrará una queimada dramatizada a cargo de Axiña, también con motivo del 50 aniversario de la entidad.

Para cerrar la jornada actuará el Grupo Karamba y, a partir de las 24:00 horas, habrá una sesión de DJ con Marcos Magán.

Además, durante ambos días habrá feria con hinchables, giroscopio, caseta de tiro, puestos de churros, garrapiñadas y otras atracciones.

Cartel de las fiestas

El cartel de las fiestas ha sido realizado por segundo año consecutivo por la artista María Alberte Murga (@marialberza), que ha creado un atractivo diseño centrado en los árboles para las celebraciones de este año.

Desde la asociación señalan que el diseño resulta "además de muy hermoso, muy significativo en relación con el barrio y también con los cincuenta años de la entidad, echando raíces que crecen como un árbol, profundas, vivas y llenas de futuro".

Es la quinta ocasión en la que una mujer ilustradora diseña el cartel principal de las fiestas, tras Sara Iglesias Vázquez y Patricia Saavedra Guillín, cuyo diseño fue utilizado también en dos ediciones.

Colaboran en las fiestas negocios ubicados en el barrio como la Inmobiliaria Santa Gema, Alcampo, la peluquería Xuca y el bar-cafetería Argaau, además del Concello da Coruña a través de la subvención municipal para fiestas de barrio de 2026.