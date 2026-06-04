Llega al Agra do Orzán, en A Coruña, una nueva edición de Foliagra: este es el programa completo

La calle Barcelona, en el Agra del Orzán. Quincemil

La FoliAgra, la fiesta del barrio de la Agra do Orzán, ofrece un programa variado de espectáculos a lo largo de todo el mes de junio.

Los festejos arrancarán este jueves 4 con la librería y espacio cultural Galgo Azul. Lo harán con una ruta a pie por el barrio para público adulto, con lecturas de poesía gallega y cierre, en la librería, con vinos y aperitivos del país. Será una actividad gratuita, para la que será necesario realizar una inscripción previa.

Fin de semana musical en el Agra

El sábado 6 de junio habrá pasacalles de Herba Grileira desde la plaza de As Conchiñas a las 11:30 horas. Y un concierto de la Orquesta Infantil de la Sinfónica de Galicia en el auditorio del Centro Ágora a las 18:00 horas. El concierto, integrado dentro de las actividades de 'Agra no Ágora', será de acceso libre y gratuito.

También, la jornada contará con el ciclo 'Cantos de taberna' de 19:30 a 22:30 horas, en el que participarán los grupos Cantareiros do Naval, Parabéns, Tradivivas Agra y Vento Mareiro. De esta manera, actuarán en varios locales del barrio: Bar O Chipirón, Bar Órdenes, Bar Vecino y cafetería Bendito Café.

El domingo 7 de junio los pasacalles volverán a actuar desde la plaza de As Conchiñas a las 11:30. Las Folliñas de Oleiros serán las encargadas de amenizar la mañana.

Programa completo

Conciertos en el auditorio del Centro Ágora con entrada libre y gratuita

Sábado 6 de junio a las 18 h: Orquestra infantil da Sinfónica de Galicia

Domingo 28 de junio a partir de las 12 h: Banda Municipal da Coruña y las 19:30 h entrega de los "Premios Amelia Gómez Arcas" y concierto "Cando o fado soa libre" de Cristina Branco y grupo

Ruadas de 11:30 h a 14 h. Salida desde la Praza de Conchiñas

Sábado 6: Herba Grileira

Domingo 7: Folliñas de Oleiros

Sábado 13: Santaia

Domingo 14: Ancoradoira

Sábado 20: Cántigas da Terra

Domingo 21: Orballo

Sábado 27: Tradivivas Agra

FoliAgra das crianzas

Sesiones matinales de juegos tradicionales y concierto para el alumnado de los CEIP

"Xogos XXL" de Anacos

Viernes 12: C.E.I.P. María Barbeito e Cerviño

Lunes 15: C.E.I.P. Raquel Camacho

"Consertasso na Horta" de Brais das Hortas

Martes 16: C.E.I.P. María Barbeito e Cerviño

Miércoles 17: C.E.I.P. Raquel Camacho

Cantos de taberna de 19:30 a 22:30 h

Sábado 6 de junio

Grupos: Cantareiros do Naval; Parabéns; Tradivivas Agra; Vento Mareiro

Locales: Bar O Chipirón; Bar Órdenes; Bar Vecino; cafetería Bendito Café

Sábado 20 de junio

Grupos: Dorneda Tabernas; Os Pantoxos; Reviravolta; Tombalobos

Locales: Adega Cacabelos; Cafetería De Juanes; Cafetería D'ylons; Cafetería O Antoxo

Microconcertos de la Escola Municipal de Música

Sábado 13 de junio

18:00-18:15 h, rúa Barcelona 73-77: Grupo de Dubi Baamonde (banda de gaitas -música tradicional-) "ruada" y guía al lugar de actuación de los otros grupos

18:15-18:45 h, rúa Barcelona 73-75: Grupo de Yelene Acosta (pop-moderno)

19:15-19:45 h, praza das Cunchiñas: Grupo de Galina Zavtur Gavrilov (agrupación de acordeones -música popular y tradicional-)

20:00-20:30 h, rúa Barcelona 7: Grupo de Tony González (combo de percusión latina)