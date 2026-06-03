Las fiestas de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña), ya tienen fecha: serán del 20 al 25 de agosto

Aunque todavía faltan más de dos meses para agosto, en Santa Cruz ya hay quien estaba pendiente de una fecha. Tanto, que la Comisión de Fiestas ha decidido anunciar con antelación cuándo serán las patronales de este año después de semanas respondiendo a la misma pregunta. Finalmente, las fiestas se celebrarán del 20 al 25 de agosto en la plaza Esther de Pita.

Y es que para muchos vecinos no se trata solo de una fiesta más. Son días marcados en rojo en el calendario. Algunos incluso reservan vacaciones o se piden libres en el trabajo para no perderse una programación que, año tras año, convierte a Santa Cruz en uno de los puntos neurálgicos del verano en la comarca.

Buena parte de esa expectación tiene que ver con Son de Xaco, una propuesta que nació de la propia comisión y que ha acabado convirtiéndose en una especie de festival dentro de las fiestas. Cientos de personas acuden uniformadas con la misma camiseta en una cita por la que ya han pasado artistas como The Rapants en 2024 o Delgao y María Escarmiento este pasado 2025.

Detrás de todo ello está una comisión que presume de ser la más joven de Galicia y que trabaja durante los 365 días del año para sacar adelante unas fiestas que movilizan a miles de personas. Lo estudian todo, desde la programación hasta los pequeños detalles, sin dejar de lado cuestiones como la sostenibilidad. Por eso volverán a apostar por los vasos reutilizables para reducir residuos durante las celebraciones.

"Tantas ganas como siempre"

La organización está formada por más de un centenar de miembros y promete mantener la línea de los últimos años. "Seguimos siendo el equipo de todos los años con tantas ganas como siempre", asegura Rodrigo, uno de los integrantes de la comisión.

Será en julio cuando comiencen a conocerse más detalles sobre la programación y los artistas invitados. Mientras tanto, desde la organización animan a los vecinos a participar y recuerdan que sigue abierto el plazo para sumarse como colaboradores de unas fiestas que ya cuentan los días para volver.